Geschlossene Sportstätten bremsen aus

Analyse: So ist der Stand der Dinge in der Vorbereitungszeit bei den Handballern.

Bergisches Land. Es gab Zeiten, in denen es für die Handballer am ersten September-Wochenende mit einer Pokalrunde losging. Eine Woche später fiel dann der Startschuss in die Meisterschaft. Mittlerweile ist alles anders geworden. Bereits am letzten August-Wochenende geht es zum ersten Mal um Punkte. Entsprechend früh begann oder beginnt die Vorbereitung. In der nun folgenden Analyse haben wir uns bei Teams aus unserem Verbreitungsgebiet von der Regionalliga bis zur Landesliga umgehört.

Wie ist die Situation beim Regionalligisten HG Remscheid?

+ Nelson Weisz gibt als neuer Trainer nun die Richtung beim Regionalligisten HG Remscheid an. © Michael Sieber

So richtig los geht es am Montag, 10. Juli. „Dann haben wir sieben intensive Wochen vor uns“, erklärt der neue HGR-Trainer Nelson Weisz. Allerdings steht beim Startschuss in die Vorbereitung die Halle Neuenkamp noch nicht zur Verfügung, da dort am Boden gearbeitet werden muss. Ab dem 17. Juli soll die Nutzung aber möglich sein. „Wir werden in der ersten Woche aber in einer anderen Halle unterkommen“, erklärt der Coach.

Was ist bei der HGR in den kommenden Wochen geplant?

In der Vorbereitung sind ansonsten vier Einheiten pro Woche geplant. Dazu kommen einige Testspiele und eine Teilnahme am Turnier der 2. Mannschaft des Bergischen HC. In der vergangenen Woche haben sich der Coach und seine neue Mannschaft schon in Remscheid schon einmal ein wenig beschnuppert und einen ersten Eindruck voneinander gesammelt. „Die Jungs sind fit, und wir freuen uns alle, dass es bald richtig losgeht.“ Und zu den personellen Veränderungen, die es am Ende der vergangenen Saison aus finanziellen Gründen gegeben hat, erklärt Weisz: „Natürlich war das überraschend. Aber wir haben jetzt eine richtig gute Mannschaft zusammen.“

Der Auftakt in die Saison hat es in sich bei den Remscheidern.

Los geht es am 26. August mit dem Heimspiel gegen den Aufsteiger Bayer Dormagen II. Dann geht es zur BTB Aachen (2. September), und schließlich ist der TV Korschenbroich zu Gast (9. September). „Nach diesen Partien wissen wir, wo wir stehen“, betont Weisz. Bei der 2. Mannschaft eines Zweitligisten kann es immer personelle Überraschungen geben. Aachen habe sich für die neue Saison viel vorgenommen und Korschenbroich sei eh der Topfavorit auf den Aufstieg in die 3. Liga.

Zwei Klassen tiefer in der Verbandsliga ist man nicht begeistert über den Frühstart.

Erwin Reinacher, der Trainer der 2. Mannschaft der Bergischen Panther, weist auf die Problematik hin, dass während der Sommerferien, Hallen geschlossen seien. Das sei in Hilgen auch nicht anders. „Daran sollten die Funktionäre mal denken, wenn sie die Spielpläne aufstellen.“ Bis Ende vergangener Woche stand die Max-Siebold-Halle zur Verfügung, in der der Verbandsligist bereits seit dem 13. Juni trainiert hatte.

Wie geht es nun bei den Panthern II weiter?

Es wird in den nächsten zwei bis drei Wochen, in denen die Halle zu ist, improvisiert. „In andere Hallen umzuziehen, in denen keine Haftmittel benutzt werden dürfen, bringt nichts“, betont Reinacher, der ansonsten seine Verbindungen spielen lässt, um anderweitig mit seinem Team unterzukommen und zu testen. In unterschiedlicher personeller Besetzung, da es immer wieder Urlauber geben wird. „Aber so ist es nun einmal. Und die, die da sind, trainieren durch“, erklärt der Panther-II-Coach, der aus personeller Sicht noch einen Wunsch hat: „Einen Linksaußen könnten wir noch gut gebrauchen.“

Sechs Landesligisten aus dem Verbreitungsgebiet werden im in der Saison 2023/24 im Einsatz sein.

Das sind der HC BSdL, die 2. Mannschaft der HG Remscheid, der Wermelskirchener TV, die HSG Radevormwald/Herbeck, der ATV Hückeswagen und die 3. Mannschaft der Bergischen Panther. Da die Staffel aus 14 Teams besteht, wird es jede Menge Derbys geben. Wie am ersten Spieltag, an dem die HC auf Hückeswagen trifft und die HGR II auf die Panther III.

Das hiesige Sextett muss sich auf eine knüppelharte Saison einstellen.

Es wird vor der Saison 2024/25 einen Zusammenschluss der Verbände Nieder- und Mittelrhein geben. Entsprechend gestrafft werden die einzelnen Staffeln. Aus diesem Grund werden von den 14 Clubs in der Liga wohl fünf Teams absteigen müssen. Und der Gewinn des Titels dürfte nicht gleichbedeutend mit dem Aufstieg sein. Hier wird es zu Relegationsspielen der Meister untereinander kommen. Der allgemeine Tenor aller Teams lautet, dass es ein Hauen und Stechen geben wird, und man möglichst schnell auf der sicheren Seite sein möchte.

Wie sieht die Vorbereitung bei den Radern aus?

„Die Jungs haben sich zwar gefreut, dass es losgeht. Es wird aber hart“, kündigt HSG-Trainer Björn „Jala“ Frank an. Seit Mitte letzter Woche wird geschwitzt. Die Rader haben den Vorteil, dass sie die Halle während der gesamten Ferien nutzen können. Beziehungsweise könnten. In knapp 14 Tagen gegen alle noch einmal für zwei Wochen in eine trainingsfreie Zeit. Besondere Cross-Fit-Einheiten stehen zudem noch in einem Fitness-Studio in Gevelsberg an.

Die Vorbereitung beim WTV wird eher kurz sein.

Erst am Montag, 3. Juli, bittet der neue Wermelskirchener Trainer Michael Renner seine Schützlinge zur ersten Einheit. „Aber ab dann machen wir komplett durch und haben sieben Wochen Zeit bis zum Saisonstart“, erklärt der Coach. Da es aber auch in dieser Zeit immer wieder Spieler geben wird, die dann noch in Urlaub gehen, wird sich bei denen die Vorbereitungszeit zum Teil auf fünf Wochen verkürzen.

Bei den Panthern III wird schon fleißig gearbeitet.

Seit dem 13. Juni wird trainiert. Allerdings geht es erst am 18. Juli wieder in die Halle. „Bis dahin machen wir dreimal in der Woche Laufeinheiten inklusive Kraftübungen. Außerdem nehmen wir an Indoor-Cycling-Kursen teil“, berichtet Trainer Angelos Romas. Ab Mitte Juli stehen dann auch Testspiele und Teilnahme an Turnieren auf dem Programm. Auch um die Langzeitverletzten wieder zu integrieren. Wie auch Neuzugang Kian Schütte, der jüngere Bruder von Conner Schütte, welcher in den Kader des Drittligateams zurückgekehrt ist.

HC BSdL bestreitet seinen Kick-off in der Soccer-Halle.

Auch der letztjährige Aufsteiger aus Remscheid, der seine Heimspielstätte in der Halle Neuenkamp hat, muss zum Vorbereitungsstart improvisieren. Los ging es am Montag mit einem Trainingsabend in der Soccer-Halle in Wermelskirchen. „Das war unser Kick-off in die Vorbereitung“, erklärt der neue Trainer Roman Warland. Ansonsten hat er seine Schützlinge schon einmal darauf vorbereitet, dass anstrengende Tage auf sie zukommen. „Bis wir in die Halle können, werden wir auf der Sportanlage in Hackenberg und an den Talsperren der Umgebung die körperlichen Grundlagen geschaffen.“ Allerdings wird auch das eine oder andere Testspiel stattfinden. Beim Vorbereitungsstart waren zudem zwei mögliche Neuzugänge dabei, von denen sich Warland noch ein Bild machen möchte. Verpflichtet wurde derweil Keeper René Lemke, der vom TB Solingen kommt und auch schon für den damaligen Verbandsligisten TuS Wermelskirchen gespielt hat.

Auch die HGR II muss in der Vorbereitung improvisieren.

Aus allen Wolken gefallen ist HGR-II-Coach Fabian Flüß, der sich bereits in den vergangenen zwei Wochen im Stadion Reinshagen mit seinen Schützlingen auf die Saison vorbereitet hatte. Seit Ende letzter Woche macht das Stadion nun bis zum 17. Juli bereits in der Woche um 16 Uhr dicht und am Wochenende gar nicht erst auf. „Das ist ein echter Witz“, erklärt Flüß, der drei Einheiten pro Woche im Stadion eingeplant hatte. Jetzt muss ein Plan B her. Und es bleibt die Hoffnung, dass die Halle Neuenkamp nach abgeschlossener Reparatur am 17. Juli öffnet. Und er dann mit dem fast identischen Kader des Vorjahres endlich Vollgas geben kann. Neu ist Philipp Baier (Panther II). Ihre sportliche Karriere beendet haben Björn und Thorsten Wittmaack.

Auch in Hückeswagen geht in der Halle nichts.

Die Situation in der Schlossstadt ist, was die Hallensituation betrifft, fast schon dramatisch. „Das geht irgendwann an die Existenz“, betont Sebastian Mettler, der Sportliche Leiter des ATV Hückeswagen. Die Halle Brunsbachtal ist während der gesamten Schulferien dicht und die Halle der Montanusschule wegen Umbauarbeiten die nächsten anderthalb Jahre. Mettler: „Wir hoffen, dass die Brandschutzauflagen in der Halle Brunsbachtal nach den Sommerferien endlich erfüllt sind. Noch eine Saison, in der nur ein paar Zuschauer in die Halle dürfen und uns auch die Einnahmen des Caterings entgehen, überleben wir finanziell nicht.“ In der Vorbereitung muss also reichlich improvisiert werden. „Und zum Glück können wir wenigsten einmal in der Woche in Radevormwald in der Halle trainieren. Mit der dortigen HSG hat es auch quasi einen Spielertausch gegeben. Daniel Bangert ist in die Bergstadt gewechselt, Maximilian Hoffmann in die Schlossstadt gekommen.

Rubrik

Immer dienstags greifen wir spezielle Themen auf und haken nach. Gibt es Fragen, die unbeantwortet geblieben sind? Dinge, die einsortiert werden müssen? Dem gehen wir in einer ausführlichen Analyse nach. Aktuell befassen wir uns mit dem Stand der Dinge in der Vorbereitungszeit auf die neue Meisterschaftsrunde bei den Handballern von der Regionalliga bis zur Landesliga.