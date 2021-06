Gemeinnützigkeit soll bald wieder vorliegen

Nach der Jahreshauptversammlung des FC Remscheid bleiben einige Fragen vorerst noch unbeantwortet.

Von Andreas Dach

Am Ende hatten sich alle fürchterlich lieb. Wieder mal. Wie so oft nach Mitgliederversammlungen des FC Remscheid. Warum sollte das am Montagabend im CVJM-Heim in Lüttringhausen auch anders sein? 74 stimmberechtigte Mitglieder und 21 Gäste gingen jedenfalls überwiegend mit dem Gefühl auseinander, dass die Zukunft beim FCR rosig sein wird. Sehr rosig sogar.

+ Aufmerksamer Zuhörer: Dr. Ralf Flügge, ein Ex-Vorsitzender des FCR. © Holger Battefeld

Wie sagte doch „Menschenfänger“ Bernd Koch, bevor er von seinem Amt als 1. Vorsitzender zurücktrat: „Der Verein war etwas, ist etwas und wird etwas sein. Es geht aufwärts – dafür garantiere ich.“

Markige Worte, für die es viel Beifall gab. Und die möglicherweise entscheidend dazu beitrugen, dass die Anwesenden bei den Wahlen und sonstigen wichtigen Entscheidungen brav die Hand hoben. Ohne groß nachzufragen und inhaltlich in die Tiefe zu gehen. Was teilweise verwunderte.

+ Bernd Koch (2. v.l.) ist aus persönlichen Gründen von seinem Amt als Vorsitzender des FC Remscheid zurückgetreten. © Holger Battefeld

Damit es nicht falsch verstanden wird: Mit der Wahl von Lars Althoff (1. Vorsitzender), Acar Sar, Ralf Niemeyer (jeweils 2. Vorsitzende), Thorsten Greuling (Geschäftsführer) und Ralf Trögel (Schatzmeister) hat sich der Verein für die anstehenden Aufgaben gleichermaßen geschickt wie verjüngt aufgestellt. Es handelt sich um eine interessante Konstellation, die nach Informationen des RGA erst wenige Stunden vor der Versammlung in dieser Zusammensetzung feststand. Es war ein zähes Ringen gewesen, bei dem zum Teil unterschiedliche Interessenslagen gebündelt werden mussten. Das klappte auf der Zielgeraden.

Die Suche nach einem Nachfolger von Sar nimmt Fahrt auf

Und doch bleiben Fragen. Wie die nach der 1. Mannschaft, die (wie schon im Vorjahr) tief im Abstiegssumpf steckt und in naher Zukunft von einem neuen Trainer geführt wird. Acar Sars Wechsel auf Funktionärsebene macht einen Wechsel auf der Bank unumgänglich. Interessenten wird es geben, gewiss. Doch wer ist in der Lage, einen kaum landesligareifen Kader in der Klasse zu halten und vereinzelte interne Risse zu kitten? Einen weiteren Abstieg in die Bezirksliga würden die Fans dem Club kaum verzeihen. Sar sagt: „Wir sind ausschließlich mit gut ausgebildeten Lizenzinhabern in Kontakt. Einen Schnellschuss wird es nicht geben.“ Was bedeutet, dass er am Sonntag beim Heimspiel gegen den TVD Velbert (14.30 Uhr, Röntgen-Stadion) auf jeden Fall noch auf der Bank sitzt.

+ Es gab viel abzustimmen - auch für die 1. Mannschaft des FCR. © Holger Battefeld

Ja, und dann wäre da noch die Frage zu klären, wann der FCR die Gemeinnützigkeit zurückbekommt. Beziehungsweise, warum sie überhaupt entzogen worden ist. Ein Fall für Experten. Die Gemengelage ist jedenfalls reichlich unklar. Bei der Mitgliederversammlung im Juni 2016 hatten die Mitglieder für eine Satzungsänderung votiert, die vom damaligen Vorstand mit Dr. Ralf Flügge an der Spitze vorgeschlagen worden war. Dabei könnte ein maßgeblicher Passus gestrichen worden sein. Nämlich der, der vom Finanzamt für die Gewährung der Gemeinnützigkeit zwingend vorgeschrieben ist. Ein Versehen?

Wie auch immer: Erst in den letzten Wochen hat sich herauskristallisiert, dass die Gemeinnützigkeit futsch ist. Die Mitglieder stimmten am Montagabend für eine neuerliche Satzungsänderung. Was den neuen FCR-Schatzmeister Ralf Trögel glauben lässt: „Ich gehe davon aus, dass wir sie zum 1.1. zurückbekommen.“ Dr. Flügge, vor zweieinhalb Jahren der Chef im Ring, zeigte sich überrascht: „Es hat sich damals um die Mustersatzung des FVN gehandelt, die im Amtsgericht Wuppertal ohne Beanstandung ins Vereinsregister eingetragen worden ist.“