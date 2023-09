Gelungener Saisonstart sorgt für einen satten Schub an Selbstvertrauen

Bezirksliga: Kann der DTV auch Wülfrath wehtun? Stoppt Born das Überraschungsteam? Was geht für Dhünn in Aufderhöhe? Kommt der SCA in die Spur?

Von Fabian Herzog

Dabringhauser TV – 1. FC Wülfrath (So., 15.30 Uhr, Höferhof). Nach dem 1:1 in Vohwinkel bekommt es der DTV mit dem nächsten Absteiger aus der Landesliga zu tun, der nur minimal besser gestartet ist als die Wuppertaler und zuletzt gegen Spitzenreiter HSV Langenfeld mit 1:6 unter die Räder kam. „Das Ergebnis bewerte ich aber nicht über“, sagt Dabringhausens Co-Trainer Acar Sar, der sich einen Großteil des Spiels angesehen hat. Nach sieben Punkten aus drei Partien strotzen er und sein Team vor Selbstvertrauen: „Wir wissen jetzt um unsere Qualität und dass wir vielen Mannschaften wehtun können.“ Womöglich eben auch den Wülfrathern, die unter der Woche Maik Bleckmann von Oberligist TVD Velbert verpflichtet haben. Zusätzlich positiv stimmt Sar, dass die beiden Torhüter Asterios Karagiannis und Niklas Wurth wieder am Start sind. Wobei Vertreter Sebastian Bublies es bei seinem Bezirksliga-Comeback in Vohwinkel auch „überragend“ gemacht habe. Was schmerzt ist der Ausfall von Marvin Dattner (Knie).

SSVg. Heiligenhaus – SSV Bergisch Born (So., 15.30 Uhr). Zu den fünf noch ungeschlagenen Mannschaften zählt überraschend auch der Aufsteiger aus Heiligenhaus. Was Tim Janowski sehr wohl registriert hat. „Dadurch werden wir sie zumindest nicht unterschätzen“, sagt der Borner Coach, der ein klares Ziel ausgibt: „Wir wollen den Gegner in der Tabelle überholen.“ Ruben Schmitz-Heinen (Urlaub) und Tobi Schäfer (Sprunggelenk) müssen bei diesem Unterfangen ersetzt werden, Marius Müller ist fraglich.

TSV Solingen – SSV Dhünn (So., 15.30 Uhr). Ronsdorf, Gräfrath, Solingen-Wald – das Auftaktprogramm der Dhünner hatte es in sich. Und auch wenn dabei nur zwei Punkte heraussprangen: Der Glaube ans eigene Können hat enorm zugenommen. Kein Wunder, dass der Sportliche Leiter Kristian Fischer vor dem Auftritt sagt: „Wir rechnen uns da auch etwas aus.“ Zumal Keeper Tim Posingies wieder fit ist und auch Dominik Margies in den Kader zurückkehrt. Auf der Kippe stehen Anis Geus, Carsten Komor (beide Rippe) und Robin Böge (Leiste).

SF Baumberg II – SC Ayyildiz (So., 15 Uhr). Auf die Remscheider, die noch ohne Zähler dastehen, wartet eine brutal wichtige Partie. Trainer Furkan Köstereli sagt: „Jedes Spiel ist jetzt schon ein Finale für uns. Wir müssen dort unbedingt gewinnen.“ Der Ayyildiz-Coach kennt die Mechanismen im Fußballgeschäft, weshalb er auch sagt: „Sonst wird es eng für mich.“ Weiterhin muss Köstereli aber viele wichtige Spieler ersetzen. Wie beispielsweise Berkan Yildirim (Knöchel), dem in dieser Saison eine entscheidende Rolle zugedacht war.