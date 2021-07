Gut gekocht, der Trainer genießt es

Marco Koch brachte den SSV am Sonntagmorgen in Führung. Mit den Bornern durfte der diesmal offensiv aufgebotene Rechtsfuß endlich wieder einen Sieg bejubeln.

Bezirksliga: Borner siegen in Velbert, Ayyildiz zu Hause gegen Germania. DTV geht unter, Rade und VfB verlieren unglücklich.

Von Fabian Herzog

SC Ayyildiz – SSV Germania Wuppertal 3:2 (0:0). Dank einer Energieleistung gelang den Remscheidern ein erfolgreicher Jahresabschluss. „Wir sind immer wieder zurückgekommen“, sagte Trainer Erdal Demir mit Blick auf den 0:1-Rückstand kurz nach der Pause (47.) und den 2:2-Ausgleich des Aufsteigers aus Wuppertal.

Demirs Truppe zeigte, dass sie dieses Spiel mit aller Macht gewinnen wollte. Ibrahim Bölükbasi, kurz zuvor für den verletzten Enes Gün eingewechselt, holte einen Foulelfmeter raus, den Cemal Öztürk zum 1:1 verwandelte (60.). Dann schlug die große Stunde von Luca Lenz, der wieder ganz vorne ran durfte. Erst markierte er das 2:1 (62.), drei Minuten vor dem Ende erzielte er das Siegtor. Demir: „Ich freue mich unheimlich für ihn. Luca ackert immer viel.“

SSVg. Velbert U23 – SSV Bergisch Born 1:3 (1:2). Ein kühles Kölsch und ein warmes Schaumbad – Sascha Odina wusste den ersten Dreier nach fünf sieglosen Pflichtspielen in Serie auszukosten. „Endlich haben wir uns mal wieder belohnt“, sagte der Borner Trainer, dem neben dem Ergebnis das gesamte Auftreten seiner Mannschaft gefallen hatte. Weil alle ausgeschlafen zum Treffpunkt und selbst die verletzten Spieler – trotz des Wetters – zur Unterstützung am Platz erschienen waren.

Die hellwachen Gäste gingen hochverdient durch Marco Koch (25.) und Dustin Köhler (28.) mit 2:0 in Führung. Zwei Szenen kurz vor der Pause ließen sie dann aber trotzdem nicht glücklich in die Kabinen gehen. Erst der Anschlusstreffer der Velberter (43.), dann Gelb-Rot für Innenverteidiger Dominik Baumann (45.). Dieser war für ein Foul verwarnt worden und hatte vor sich hingemurmelt: „Dafür Gelb? Alter Schwede.“ Schiedsrichter Hayrettin Urtenur bewertete dies als Beleidigung. „Völlig überzogen“, fand Odina.

In Unterzahl benötigte der SSV zehn Minuten, um sich zurechtzufinden. Dann aber hatten die Borner alles im Griff und drückten auf die Entscheidung. Nach einem Platzverweis für die Velberter (75.) – Rot wegen Beleidigung – dauerte es aber bis zur 90. Minute, ehe Ruben Schmitz-Heinen den Deckel draufmachte.

FSV Vohwinkel – Dabringhauser TV 7:0 (3:0). Extrem ersatzgeschwächt ging der DTV beim Landesligaabsteiger und Tabellenzweiten unter. Der FSV sorgte schon vor der Pause mit drei Treffern (15./27./45.) für klare Verhältnisse und legte nach dem Seitenwechsel nach (47./68./70./78.).

Die Gäste trafen allerdings auch. Cedric Haldenwang nach sieben Minuten zum 1:0. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits. „Immerhin haben unsere Konkurrenten im Keller auch nicht gewonnen“, sagte Interimstrainer Phil Waack.

SG Kupferdreh-Byfang – SC 08 Radevormwald 3:2 (0:2). Nächster Tiefschlag für die Rader, die – mit dem letzten Aufgebot angereist – nach Toren von David Kowalski (35.) und Ferhat Özmen (45.) zur Pause mit 2:0 führten. Dann passierte aber das, was im Fußball eben passiert, wenn man einen Negativlauf hat. Die Essener kamen in Halbzeit zwei zum Ausgleich (50./67.) und gingen trotz einer gelb-roten Karte (73.) in Führung (77.). Eine Antwort darauf hatte Nullacht nicht mehr parat, verlor stattdessen auch Berkay Colak noch mit Gelb-Rot (84.). Dass auch Kupferdreh einen weiteren Spieler per Ampelkarte verlor (90.), hatte nur noch statistischen Wert.

ASV Mettmann – VfB Marathon 4:2 (1:1). Alles andere als ein schlechtes Auswärtsspiel machte der VfB beim Tabellennachbarn, verpasste es aber einmal mehr, den dafür angemessenen Lohn einzufahren. Beim Rückstand von 2:3 hatte Sven Giersch nach Foul an Fabian Heinrich die Chance, per Strafstoß auszugleichen, scheiterte aber am Mettmanner Keeper (74.). Dafür gab´s vier Minuten später die Quittung durch das 4:2 des ASV.

Maurizio Lo Pinto hatte den Aufsteiger in Führung geschossen (31.). Dann drehte der Gastgeber auf und mit Treffern kurz vor (44.) und nach der Pause (47.) die Partie. Auch das 3:1 (55.) konnten die Remscheider nicht verhindern, in dieser Phase hielt VfB-Keeper Marc-Oliver Schidzig sogar noch einen Foulelfmeter.

Mit dem 2:3 von Justin Lüdtke meldeten sich die Gäste aber wieder zurück. „Da waren wir am Drücker“, fand der Sportliche Leiter Tassilo Rabe. Es sollte aber erneut nicht reichen.

AUFSTELLUNGEN

SCA Topal, C. Öztürk, Gün (56. Bölükbasi), Özkan, Akman, Akyüz, Özuzun (84. Isgören), Durak Hidalgo, Kalkavan (90.+5 Kücükünlü), O. Öztürk, Lenz.

BORN Rizza, Sagurna, Baumann, Gillich, Schäfer, Serleti (90. Ferrantino), Schmitz-Heinen, M. Koch, Köhler (87. Geus), Di Donato, Salpetro (70. Janz).

DTV Tiede, Deuter, Haldenwang, Herold, Celik, Kaya, Danisch, Dattner, L. Lilliu, Mendy (77. M. Maier), Oungouande (58. Schiller).

SC 08 Weber, Rogowski, Kleinjunge, Schneider, Demiroglu, Brocksieper, Hoffmann, Kowalski, Colak, Citirik (32. Özmen), Albayrak.

VFB Schidzig, Gargiullo, D. Müller, Urban (81. Boeder), Fragola, August, Paß, Heinrich (81. Lopez Aragon), Giersch (76. Prinz), Lo Pinto, Lüdtke.