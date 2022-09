Gegner im Finale ist „schon besser im Futter“

IGR Remscheid belegt beim Turnier in Weil den zweiten Platz.

Von Andreas Dach

Das Endspiel gegen den amtierenden Schweizer Meister RHC Diessbach ging verloren (3:8). Was sich seitens der IGR Remscheid aber gut verkraften und auch begründen ließ. „Die waren schon besser im Futter als wir“, sagte Trainer Marcell Wienberg nach dem vom RSV Weil ausgerichteten Turnier. Die weite Fahrt in unmittelbare Grenznähe hat sich gelohnt für die IGR. Es konnte inmitten der heißen Phase der Vorbereitung viel Spielpraxis gesammelt werden, und für das Teamgefüge war die gemeinsame Zeit auch sehr sinnvoll. „Alle haben sich solide ausgepowert“, fand Wienberg.

Das ging schon in der Vorrunde los, in welcher sich die Bergischen mit 5:2 gegen die Alten Herren des Gastgebers und mit 6:3 gegen den RHC Vordemwald durchsetzten. Im Halbfinale gelang ein 6:4 gegen den RSV Weil I. Im Finale dann ließen die Kräfte zunehmend nach. Schade, dass Nachwuchsspieler Arne Beck mit einer Erkältung das Hotelbett hüten musste. Er kam aber am Sonntagmorgen noch für ein paar Minuten zum Einsatz. Ein freundschaftliches Aufeinandertreffen mit den Weilern, fernab des Turniers (9:8), rundete die Zeit bei den Rollhockey-Freunden ab.

Keeper Ben Kessens machte eine besondere Erfahrung. Er half als Torwart beim RHC Vordemwald aus. Dem Club fehlte am Samstag ein Schlussmann.