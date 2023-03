Fynn Schneider nimmt Kontakt zur Spitze auf

Wettstreit der Torjäger nimmt Fahrt auf.

Von Peter Brinkmann

Spitzenreiter Fatih Kurt konnte beim Wettbewerb um die begehrte RGA-Torjägertrophäe seinen Vorsprung nicht ausbauen. Der Torjäger des SC Ayyildiz Remscheid kassierte in der Bezirksliga eine 1:2-Heimniederlage gegen den SV Solingen. Dadurch bleibt Kurt bei 16 Saisontreffern stehen. Außerdem hat er nun nur noch zwei Tore Vorsprung auf Fynn Schneider vom SC 08 Radevormwald (14), der immerhin einmal bei der 3:4-Niederlage bei Germania Wuppertal einnetzte.

In dieser Partie kam für Germania übrigens auch Luca Lenz zum Einsatz, der in unserer Wertung gelistet wird, da er in der Hinrunde 16 Tore für den SC Ayyildiz erzielte, ehe er in die Nachbarstadt wechselte. Auf den weiteren Rängen liegen Jannik Hoffmeister (10, SSV Bergisch Born) und Eray Yigiter (SV 09/35 Wermelskirchen, 9). Zu den Akteuren im weiteren Blickfeld mit je acht Erfolgen gesellt sich nun auch Clinton Mampuya vom SV 09/35. Der Eifgen-Kicker konnte mit seinem Treffer allerdings auch nicht die 1:3-Niederlage in Essen bei Steele verhindern.

Die aktuellen Platzierungen

1. Fatih Kurt (SCA), Luca Lenz (Ex-SCA, je 16 Tore)

2. Fynn Schneider (SC 08 Rade, 14).

3. Jannik Hoffmeister (Born, 10)

4. Eray Yigiter (SV 09/35, 9)

5. Clinton Mampuya, Leo Fronia (beide SV 09/35), Francesco Di Donato (FCR), Nick Salpetro (Born, je 8)

6. Aydin Türksoy (SV 09/35), Ahmed Öztürk (DTV, je 7).