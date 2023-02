FVN blickt auf 2023/24

Fußball: Rahmenspielplan steht fest.

Der reguläre Spielbetrieb ruht derweil noch. Erst Ende Februar – am kommenden Wochenende stehen aber bereits Nachholspiele an – geht es mit der restlichen Saison 2022/23 weiter. Derweil hat die Kommission Spielbetrieb des Fußballverbandes Niederrhein bereits den Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2023/24 aufgelegt.

Der erste Spieltag für die 20er-Ligen ist der 6. August. Die 16er- und 18er-Ligen starten eine Woche später. Hier rollt am 13. August zum ersten Mal der Ball in einem Meisterschaftsspiel. Noch länger müssen sich die Teams gedulden, die in einer 14er-Liga – dies ist in der aktuellen Saison zum Beispiel in der Landesligasaison so – im Einsatz sind. Hier beginnt die Spielzeit erst am 27. August.

Der letzte Spieltag in 2023 wird am 17. Dezember absolviert. Unterschiedlich geht es 2024 wieder los. Termine sind der 18. Februar (20er/18er), der 3. März (16er) und 10. März (14er). Die Saison endet für alle am 2. Juni. pk