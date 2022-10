Spiele in der Kreisliga B müssen nachgeholt werden

Die ausgefallenen Spiele in der Kreisliga B werden wie folgt nachgeholt: TuRa Pohlhausen – RSV Hückeswagen II (Di., 20 Uhr), SSV Bergisch Born III – TS Struck II (Mi., 20 Uhr), TuRa Pohlhausen II – TuSpo Dahlhausen (Mi., 20 Uhr), 1. Spvg. Remscheid III – RSV Hückeswagen (Do., 19.30 Uhr). Der Hastener TV II tritt zu Partie beim TV Herbeck nicht an. ad