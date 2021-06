Sportprogramm am Wochenende

Fußball | Handball | Wasserball | Rollhockey | Tischtennis | Hockey | Badminton | Sportkegeln | Basketball

Fußball

Hallenturnier des SK Ülküspor Remscheid um den Indoor-Cup (Sa., 10 Uhr, Sporthalle West).

Kreishallenpokal der Jugend, zweite Vorrunde, ausgerichtet vom SSV Dhünn: D-Junioren (Sa., 9.15 Uhr), Bambini (Sa., 14 Uhr), E-Junioren (So., 9.15 Uhr), F-Junioren (So., 14 Uhr, alle Mehrzweckhalle Dabringhausen).

Niederrheinpokal: Hallen-Endrunde der Frauen mit Beteiligung der TG Hilgen (So., 9.30 Uhr, Bocholt).

Niederrheinpokal, A-Junioren, 1. Runde: ASV Süchteln – SSV Bergisch Born (So., 16.30 Uhr).

Niederrheinpokal, D-Juniorinnen, 1. Runde: TSV Gruiten – Hastener TV (Sa., 13 Uhr).

Testspiele: SV Uedesheim - Dabringhauser TV (So., 14 Uhr), SV Deutz 05 II - SSV Bergisch Born (So., 13 Uhr), RW Olpe - SSV Dhünn (So., 15 Uhr), ASV Mettmann III - Dabringhauser TV II (So., 13 Uhr), SSV Lützenkirchen - TG Hilgen (So., 15.15 Uhr), SC Reusrath - BV Burscheid (So., 14.30 Uhr).

Handball

Regionalliga: HSG Bergische Panther - TV Aldekerk (So., 17 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Oberliga: TV Vorst - HG Remscheid (Sa., 19.30 Uhr).

Verbandsliga: TuS Wermelskirchen - HSV Dümpten (Fr., 20.30 Uhr, Schwanen-Halle), HSG Rade/Herbeck - TV Ratingen (So., 16.30 Uhr, Hermannstraße, Realschulhalle), TuS Wermelskirchen - MTG Horst Essen (So., 17 Uhr, Schwanen-Halle).

Landesliga: ATV Hückeswagen - TSV Aufderhöhe II (Sa., 16.15 Uhr, Brunsbachtal).

Bezirksliga: HC Wermelskirchen II - SV Wipperfürth (Sa., 17.15 Uhr, Schwanen), Lüttringhauser TV - Ohligser TV II (Sa., 17.30 Uhr, Klausener Str.), TV Witzhelden - HG Remscheid II (So., 17 Uhr), HSG Rade/Herbeck II - TV Haan II (So., 18 Uhr, Hermannstraße, Realschulhalle).

Oberliga, Frauen: TV Lobberich - HSG Rade/Herbeck (Fr., 19.30 Uhr), HSG Rade/Herbeck - HSV Gräfrath II (So., 14.45 Uhr, Hermannstraße, Realschulhalle).

Verbandsliga, Frauen: HSG Bergische Panther - HSG W.MTV Solingen (So., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Bezirksliga, Frauen: HSV Gräfrath IV - HSG Rade/Herbeck III (Sa., 16.45 Uhr), TV Witzhelden II - HSG Rade/Herbeck II (So., 13.30 Uhr), TuS Wermelskirchen II - HC Wermelskirchen (So., 15.15 Uhr, Stockhauser Str.), SG Monheim - Lüttringhauser TV (So., 18 Uhr).

Oberliga, männliche A-Jugend: HSG Rade/Herbeck - SG Überruhr (So., 13 Uhr, Hermannstraße, Realschulhalle), HSG Bergische Panther - Osterather TV (So., 13 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Regionalliga, weibliche B-Jugend: HSG Bergische Panther - HSG Würselen (So., 11.45 Uhr, Witzhelden, Am Sportplatz).

Wasserball

Bezirksliga: SGW Remscheider SV/Lüttringhauser TV - Hellas Wuppertal (Fr., 20.15 Uhr, Sportbad am Park).

Rollhockey

Bundesliga: IGR Remscheid - ERG Iserlohn (Sa., 15.30 Uhr, Hackenberg).

U-20-NRW-Meisterschaft: IGR Remscheid - HSV Krefeld, IGR Remscheid - RSC Cronenberg (So., 10 bzw. 14.30 Uhr, Hackenberg).

U15-NRW-Meisterschaft: Germania Herringen - IGR Remscheid, SG Lichtstadt/Wuppertal - IGR Remscheid (So., 11.40 bzw. 13.20 Uhr, Herringen.).

U-11-NRW-Meisterschaft: RHC Recklinghausen - IGR Remscheid, Germania Herringen - IGR Remscheid (So., 10.50 bzw. 14.10 Uhr, Herringen).

Tischtennis

Landesliga: Remscheider TV - ASV Wuppertal (Sa., 18.30 Uhr, Theodor-Körner-Str.), TT-Team Hagen - SG Kolping Remscheid (Sa., 18.30 Uhr).

Hockey

Verbandsliga: Reinshagener TB - Rheydter SV II (So., 11 Uhr, Halle West).

Badminton

Bezirksklasse: Remscheider TV - STC BW Solingen VI (Sa., 16 Uhr, Hölterfeld).

Sportkegeln

Bezirksmeisterschaften im Mixed mit der Teilnahme des RSV Samo (So., 14.30 Uhr, Heiligenhaus).

Basketball

Bezirksliga: Remscheider SV - SW Baskets Wuppertal IV (Fr., 20 Uhr, Brüderstr.).