Sportprogramm am Wochenende

Fußball

Bezirksliga: SC Sonnborn - FC Remscheid (So., 15 Uhr), ASV Wuppertal - SC 08 Radevormwald (So., 15 Uhr), SC Reusrath - Dabringhauser TV (So., 15.15 Uhr).

Kreisliga A: SV 09/35 Wermelskirchen - TG Hilgen (So., 15 Uhr, Eifgen), BV Burscheid - SC Ayyildiz Remscheid (So., 15 Uhr, Griesberg), TS Struck - RSV Hückeswagen (So., 15 Uhr, Neuenhof), VfB Marathon Remscheid - Türkiyemspor Remscheid (So., 15 Uhr, Reinshagen), VfL Lennep - SG Hackenberg (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion, Ascheplatz), SSV Dhünn - SSV Bergisch Born (So., 15 Uhr, Staelsmühle), Hastener TV - Dabringhauser TV II (So., 15 Uhr, Stadtpark).

Kreisliga B: Türkiyemspor Remscheid II - BV Burscheid II (So., 13 Uhr, Reinshagen), Dabringhauser TV III - SC 08 Radevormwald II (So., 13 Uhr, Asterweg), SSV Bergisch Born II - SK Ülküspor Remscheid (So., 13 Uhr, Born), SSV Dhünn II - 1. Spvg. Remscheid II (So., 13 Uhr, Staelsmühle), SC Ayyildiz Remscheid II - TuSpo Dahlhausen (So., 13 Uhr, Honsberg), TuRa Pohlhausen - TS Struck II (So., 15 Uhr, Pohlhausen), BV 10 Remscheid - FC Remscheid II (So., 15 Uhr, Neuenkamp).

Landesliga, Frauen: Spvg. Steele - FC Remscheid (So., 13 Uhr), TG Hilgen - SV Bayer Wuppertal (So., 17 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage).

Bezirksliga, Frauen: TS Struck - FC Tannenhof (So., 17 Uhr, Neuenhof).

Kreisliga, Frauen: SC 08 Radevormwald - GSV Langenfeld (So., 11 Uhr, Kollenberg), TuSpo Richrath - TG Hilgen II (So., 13 Uhr), SG Hackenberg - SSV Bergisch Born (So., 13 Uhr, Hackenberg), TuRa Remscheid-Süd - 1. Spvg. Remscheid (So., 13 Uhr, Bliedinghausen).

A-Junioren, Bergische Leistungsklasse: SF Baumberg II - SC Ayyildiz Remscheid (Sa., 17.15 Uhr), Cronenberger SC - FC Remscheid (Sa., 17.15 Uhr), SV 09/35 Wermelskirchen - 1. FC Monheim (Sa., 17.45 Uhr, Eifgen).

B-Junioren, Bergische Leistungsklasse: FC Remscheid - SC Ayyildiz Remscheid (So., 11 Uhr, Jahnplatz), TSV Ronsdorf - SSV Bergisch Born (So., 13 Uhr).

Hallenturniere für E-Junioren, ausgerichtet vom VfB Marathon (So., 9.30 Uhr, Neuenkamp).

Handball

Regionalliga: HSG Bergische Panther - Pulheimer SC (So., 17.30 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Oberliga: HSG Wesel - HG Remscheid (So., 16 Uhr).

Verbandsliga: DJK Unitas Haan II - TuS Wermelskirchen (Sa., 17.30 Uhr), MTG Horst Essen - HSG Rade/Herbeck (So., 17 Uhr).

Landesliga: HSG Bergische Panther II - ATV Hückeswagen (Sa., 16.30 Uhr, Schulberg), HC Wermelskirchen - Bergischer HC III (Sa., 19 Uhr, Schwanen).

Bezirksliga: HG Remscheid II - Solinger TB II (Fr., 20.15 Uhr, Neuenkamp), HC Wermelskirchen II - HSG Bergische Panther III (Sa., 17.15 Uhr, Schwanen), Lüttringhauser TV - Bergischer HC IV (Sa., 17.30 Uhr, Klausener Str.), VfL Solingen - HSG Rade/Herbeck II (So., 13 Uhr), TV Haan II – HG Remscheid II (So., 15 Uhr).

Oberliga, Frauen: Neusser HV - HSG Rade/Herbeck (So., 16.30 Uhr).

Verbandsliga, Frauen: SG Unitas Haan/Hildener AT - HSG Bergische Panther (Sa., 15.30 Uhr), SG Überruhr - TuS Wermelskirchen (So., 17 Uhr).

Bezirksliga, Frauen: HSG Rade/Herbeck III - HSG Rade/Herbeck II (Sa., 14.30 Uhr, Hermannstr.), HC Wermelskirchen - Lüttringhauser TV (So., 13 Uhr, Schwanen), TuS Wermelskirchen II - TV Witzhelden II (So., 14.30 Uhr, Stockhauser Str.).

Oberliga, männliche A-Jugend: HSG Rade/Herbeck - Osterather TV (Sa., 16 Uhr, Hermannstr.).

Rollhockey

Bundesliga: IGR Remscheid - SC Bison Calenberg (Sa., 15.30 Uhr, Hackenberg).

Spieltag der NRW-Meisterschaft, U15: IGR Remscheid - SK Germania Herringen (So., 10.50 Uhr), IGR Remscheid - ERG Iserlohn (So., 12.50 Uhr, beide Sporthalle Hackenberg).

Spieltag der NRW-Meisterschaft, U11: RSC Cronenberg I - IGR Remscheid (So., 10.50 Uhr), RSC Cronenberg II - IGR Remscheid (So., 12.50 Uhr).

Testspiel, Rookies: IGR Remscheid - SC Bison Calenberg (Sa., 13.55 Uhr).

Basketball

Bezirksliga: TSV Hochdahl - Remscheider SV (So., 14 Uhr).

Tischtennis

Landesliga: TT-Team Hagen - Remscheider TV (Sa., 18.30 Uhr), SG Kolping Remscheid - TV Dellbrück II (Sa., 18.30 Uhr, Pestalozzistr.).

Volleyball

Landesliga, Frauen: VV Humann Essen III - Remscheider TV (So., 15 Uhr).

Bezirksliga, Frauen: SG Altstadt Lennep - Remscheider TV II (Sa., 15 Uhr, Am Stadion), SG W.MTV Solingen - TV F.A. Lennep (Sa., 16.15 Uhr, Am Stadion).

Bezirksklasse, Frauen: Solingen Volleys II - Remscheider TV III (Sa., 15 Uhr).

Sportkegeln

NRW-Liga: RSV Samo - KV Gütersloh-Rheda (So., 10 Uhr, Fürberger Str.).

Rheinlandliga: RSV Samo II - KSG Montan Holten-Duisburg (So., 13 Uhr, Fürberger Str.).

Hockey

Verbandsliga: Düsseldorfer SC III - Reinshagener TB (So., 18 Uhr).