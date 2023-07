WSV muss gleich zum Favoriten nach Aachen

Blick über den Zaun: Das ist der Spielplan der Regionalliga.

Wuppertal. Seit Donnerstag ist endlich der Spielplan da. Und mit einer echten Hammerpartie startet Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV in die Saison 2023/24, die mit einem Eröffnungsspiel beginnt. Das steigt am Freitag, 28. Juli. Der WSV ist dann bei Alemannia Aachen zu Gast. Also kommt es am Tivoli in der Kaiserstadt gleich zum Aufeinandertreffen zweier Favoriten auf den Aufstieg.

Im ersten Heimspiel empfangen die Wuppertaler dann am Samstag, 5. August, die U23 von Borussia Mönchengladbach. Da aufgrund der Rasenerneuerung das Zoo-Stadion voraussichtlich bis November nicht genutzt werden kann, weicht der WSV bekanntlich nach Velbert aus. Dort werden dann auch die Partien gegen den SV Rödinghausen (19. August), den FC Wegberg-Beeck (2. September), den SC Wiedenbrück (23. September), den SV Lippstadt (7. Oktober) und den FC Gütersloh (21. Oktober) stattfinden. Erster Gegner am Zoo könnte am 4. November Fortuna Köln sein. Am 9. Dezember geht es in die Winterpause.

Torreich ging es im Testspiel des Wuppertaler SV beim ASC 09 Dortmund zu. Am Ende setzte sich der Regionalligist beim Oberligisten mit 6:4 (5:4) durch. Phil Beckhoff (6./43.), Lukas Demming (7.), Tobias Peitz (17.), Kevin Hagemann (42.) und Jef Tchouangue (71.) trafen. pk