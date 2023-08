WSV siegt schon wieder spät

Velbert. Man kann fast schon seine Uhr danach stellen: Der Wuppertaler SV fährt seine Siege in der Fußball-Regionalliga auf den letzten Drücker ein. Bereits zum vierten Mal in Folge. Diesmal, beim 1:0 (0:0) gegen den SV Rödinghausen, fiel der siegbringende Treffer durch Charlison Benschop in der 89.