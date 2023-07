WSV siegt in Aachen

So jubelt eine Mannschaft, die erst in der Nachspielzeit den Sieg sichergestellt hat – der Wuppertaler SV.

Sie gerieten nach einem Eigentor in den Rückstand, konnten das Blatt dann aber wenden.

Wuppertal/Aachen. Was für ein Spiel. Was für eine Stimmung. Was für ein Happy End. Regionalligist Wuppertaler SV hat vor 27.300 Zuschauern am Tivoli einen perfekten Saisonstart hingelegt.

Auch wenn der 2:1 (0:1)-Erfolg bei Alemannia Aachen erst durch zwei Treffer in der Nachspielzeit sichergestellt wurde, schmälert das nicht die Leistung der Bergischen, die nach 21 Minuten durch ein Eigentor von Lukas Demming in Rückstand geraten waren.

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste ihre Offensivbemühungen, brauchten für den Ausgleich aber bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit. Damjan Marceta verwandelte einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Glück für den WSV, dass es diesen Strafstoß gegeben hatte – das Foul an Charlison Benschop war deutlich vor dem Strafraum verübt worden. Zwei Minuten später war Lion Schweers nach einem Eckball mit dem Kopf da (2:1). Der Rest? Jubel der gut 1500 mitgereisten WSV-Fans. Weiter geht es am Samstag um 14 Uhr in Velbert gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. ad