WSV legt am 2. Januar los

Der Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV nimmt am 2. Januar wieder das Training auf.

Bevor am 23. Januar im türkischen Belek ein Trainingslager bezogen wird, stehen noch drei Testspiele und ein Hallenturnier an. Los geht es am 7. Januar mit den Hallenstadtmeisterschaften in der Wuppertaler Uni-Halle (14 Uhr). Am 15. Januar empfängt der WSV an der Oberbergischen Straße den TuS Bövinghausen mit Kevin Großkreutz (15 Uhr) und am 21.

Januar an identischer Stelle den FSV Frankfurt (14 Uhr). Ein weiteres Testspiel ist am 7. oder 8. Januar geplant. Gegner und Ort stehen noch nicht fest. Zum ersten Pflichtspiel kommt es am 4. Februar. Dann ist der 1. FC Bocholt um 14 Uhr im Stadion am Zoo zu Gast. -ad-