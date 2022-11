Fußball: WSV gewinnt auch in Münster

Der Wuppertaler SV hat seine Erfolgsserie ausgebaut und vor knapp 10 000 Zuschauern in der Fußball-Regionalliga auch bei Spitzenreiter Preußen Münster gewonnen. Das Tor des Tages beim 1:0 (0:0)-Sieg ging auf das Konto von Ex-Profi Marco Stiepermann, der in der 49. Minute die edle Vorarbeit von Serhat-Semih Güler verwertete. Der Ball landete nach seinem Schuss über den Innenpfosten im Netz. In der Folgezeit versuchte der Gastgeber zwar alles, der WSV hielt aber voll dagegen und präsentierte sich als kompakte Einheit.