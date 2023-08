Sebastian Pichura legt seine beiden Ämter nieder

Ein großes Beben erschüttert den Landesligisten SV 09/35 Wermelskirchen. Nach dem missglückten Saisonstart zieht der Trainer Sebastian Pichura Konsequenzen.

Wermelskirchen. Sebastian Pichura ist nicht mehr Trainer und Sportlicher Leiter des SV 09/35 Wermelskirchen. Nach dem Fehlstart in der Fußball-Landesliga – drei Spiele, drei Niederlagen – hat der 32-Jährige am Montagabend nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Vorstand seine Ämter niedergelegt. Gleich im Anschluss hat Pichura die Mannschaft informiert. Ihm ist wichtig: „Ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, ich würde ein sinkendes Schiff verlassen.“ Vielmehr habe sich bei ihm in den zurückliegenden Wochen und Monaten so viel Frust und Ärger angesammelt, dass es nur konsequent sei, diesen Schritt zu gehen. Pichura: „Ich bin dem Verein aber sehr dankbar, dass ich hier meine ersten Schritte als Trainer machen durfte.“ Dass er den SV 09/35 verlassen würde, habe schon vor der jüngsten Partie in Süchteln (2:5) festgestanden: „Ich hätte mich nur gerne mit einem Sieg verabschiedet.“ Es habe zu viel auf seinen Schultern gelastet. Deshalb: „Ich kann nicht mehr.“

Das große Beben beim SV 09/35 – und die Konsequenzen sind noch nicht abzusehen. Erst kürzlich hatte Karl-Heinz Fleischer nach nur einjähriger Amtsdauer seine Position als 1. Vorsitzender zur Verfügung gestellt. Jetzt legt Pichura nach. Und mit ihm gleich der komplette Staff: Auch Co-Trainer „Pille“ Frohn, Torwart-Trainer Martin Schoberth und Physiotherapeut Emre Tas stehen nicht mehr zur Verfügung. Aus Loyalität, wie es heißt.

Wie soll ein Verein, für den es in den vergangenen Jahren stetig bergauf gegangen ist, das verkraften? „Ich stehe immer noch unter Schock“, gibt Geschäftsführerin Kirsten Buchner am Morgen danach zu. „Damit habe ich nicht gerechnet. Aus menschlicher Sicht tut mir das leid, zudem hat Sebastian Pichura als Trainer einen guten Job gemacht.“

Der Nachfolger soll nicht im Schnellschuss-Verfahren eingestellt werden

Viel Zeit, vergangenen Zeiten nachzutrauern, bleibt nicht. Ein Spielertrio wird die Mannschaft auf die schwierige Heimaufgabe am Sonntag gegen den VfB 03 Hilden II vorbereiten. Bestehend aus Kapitän Umut Demir, aus Yannick Raufeiser und aus Aydin Türksoy. Wer dann interimsmäßig auf der Bank sitzen wird, ist noch nicht entschieden. Sicher Sinn machen würde es, wenn die Coaches der 2. Mannschaft die Aufgabe übernehmen würden. Fritz Schmitz und Carmelo Salpetro sind ohnehin nah dran an der Ersten.

Und wer kommt danach? Einen Schnellschuss wird es laut Kai Socha nicht geben. Der Fußball-Abteilungsleiter, nach eigenen Angaben „sehr betroffen“, sagt: „Es muss jemand sein, der die Mannschaft entwickelt. Allzu viel Zeit dürfen wir uns mit der Verpflichtung aber auch nicht lassen.“ Auf jeden Fall wird der Mannschaftsrat in die Planungen mit einbezogen. Ob Zdenko Kosanovic, zuletzt SC 08 Rade, ein passender Kandidat sein könnte? Noch einmal Socha: „Wenn die Veränderungen bekannt werden, wird es bestimmt auch Bewerbungen geben. Wir müssen abwarten.“ Ex-Präses „Kalle“ Fleischer wird bei der Trainersuche auch behilflich sein.

Beinahe am wichtigsten bei allem: Die Mannschaft soll unbedingt zusammengehalten werden. Einzelne Akteure hatten ihren Verbleib in der Vergangenheit oft an Sebastian Pichuras Wirken beim SV 09/35 geknüpft. Und dass Spieler auch für andere Clubs der Region interessant sind, ist kein Geheimnis. Da wird es sicher Anfragen geben. Zumal Wechsel noch möglich sind. Spannende Zeiten beim SV 09/35.