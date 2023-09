Sie wollen den SV 09/35 auf die Spur bringen

Wermelskirchener Landesligist stellt ein neues Trainergespann vor.

Wermelskirchen. Wolfgang Martens und René van Lenten sind die neuen Trainer des SV 09/35 Wermelskirchen. Nach wochenlanger Suche und einigen Absagen ist der Fußball-Landesligist bei der Suche nach Nachfolgern für Sebastian Pichura und „Pille“ Frohn (waren zurückgetreten) fündig geworden. Am Montagabend wurde das Duo der Mannschaft im Dönges-Eifgen-Stadion vorgestellt. Schon an diesem Dienstag werden die Neuen erstmals auf der Bank sitzen, wenn der SV 09/35 in der ersten Runde des Kreispokals bei TuSpo Dahlhausen antritt (19.30 Uhr, Brede).

Die Frage ist durchaus berechtigt: Welches sind die bisherigen Stationen von Martens und van Lenten, die im hiesigen Fußballkreis kaum vielen bekannt sein dürften? Sie haben zuletzt beim FV Wiehl in der Landesliga Mittelrhein erfolgreich zusammengearbeitet, haben für Kontinuität gestanden. Der Kontakt zu den beiden ist über Kristian Fischer, seines Zeichens Sportlicher Leiter beim SSV Dhünn, zustande gekommen. Er kennt Martens aus seinen eigenen früheren Zeiten in Schlebusch (ebenfalls Mittelrhein) und pflegt einen guten Kontakt zu Karl-Heinz Fleischer.

Der Ex-Vorsitzende war in die Trainersuche beim SV 09/35 eingebunden gewesen und präsentierte Martens und van Lenten am Montagabend der Mannschaft. „Wir hatten am Donnerstag den ersten Kontakt“, berichtete Fleischer, der da gemeinsam mit Fritz Schmitz das Gespräch mit Martens geführt hatte. Der schaute sich den SV 09/35 am Sonntag beim spektakulären 5:4 in Amern an und einigte sich mit Fleischer und Geschäftsführer Kai Socha anschließend auf eine Zusammenarbeit.

Der frühere Berufssoldat aus Bergisch Gladbach sieht in seinem neuen Tätigkeitsfeld „eine reizvolle Aufgabe“. Dass die Moral intakt ist, hat er höchstpersönlich in Amern gemeinsam mit dem langjährigen holländischen Profi van Lenten, der ihm assistieren wird, miterlebt. Die wichtigste Aufgabe dürfte darin bestehen, die Abwehr zu stabilisieren (26 Gegentore in sieben Partien). „Die Mannschaft lebt“, hoben beide bei der Begrüßung heraus. „Wir hätten auch zugesagt, wenn ihr nicht gewonnen hättet.“