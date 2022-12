TGH will den nächsten Sieg

Die Hinrunde haben die Bezirksliga-Frauen der TG Hilgen am vergangenen Wochenende mit einer blütenweißen Weste abgeschlossen. Und dies soll auch am Sonntag (13 Uhr) so bleiben. Dann treten die Schützlinge von TGH-Trainer Tim Klammer bei der 2. Mannschaft des CfR Links an. „Da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Wir wollen natürlich gewinnen“, sagt der Coach, der beim Tabellenzwölften allerdings auf die beiden Stammkräfte Madeline Kern (angeschlagen) und Mira Incorvaia (privat verhindert) verzichten muss.