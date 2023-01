Fußball: TGH-Frauen verstärken sich

Am Freitag (6. Januar) nimmt die Mannschaft von Tim Klammer wieder das Training auf.

Auf den bislang verdientermaßen erworbenen Lorbeeren ausruhen will und wird man sich bei der TG Hilgen nicht. Die Fußballerinnen, die bis zum jetzigen Zeitpunkt ohne Verlustpunkt die Bezirksliga dominieren, wollen auch im weiteren Verlauf der Saison seriöse Arbeit abliefern, um spätestens nach dem letzten Spieltag (4. Juni) den Aufstieg in die Landesliga feiern zu können. Der Wuppertaler SV als erster Verfolger lässt nicht locker. Bei dessen sechs Punkten Rückstand (und einem Spiel weniger) sollte man den WSV jederzeit auf der Rechnung haben.

Am Freitag (6. Januar) nimmt die Mannschaft von Tim Klammer wieder das Training auf. Bevor die Saison am 26. Februar mit dem Auswärtsspiel beim 1. FFC Düsseldorf 03 fortgesetzt wird, stehen (bislang) das eigene Hallenturnier (14.1.) und die beiden Tests gegen Union Blau-Weiß Biesfeld (29.1., 14 Uhr, H) und bei der Deutschen Sporthochschule Köln III (12.2., 12.30 Uhr) an. Gespannt sein darf man auf die angekündigten Neuzugänge, die der Verein am kommenden Wochenende vorstellen möchte. ad