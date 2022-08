TGH-Frauen verlieren knapp

Kompliment an die Fußballerinnen der TG Hilgen, die in der ersten Runde des Niederrheinpokals ein Riesenspiel lieferten und dem SV Heißen nur knapp mit 1:2 (1:1) unterlagen. Der Bezirksligist war gegen den Niederrheinligisten nach 18 Minuten durch einen Freistoß von Marisa Stöver sogar mit 1:0 in Führung gegangen, hatte kurz vor dem Pausenpfiff den Ausgleich kassiert.