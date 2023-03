TGH-Frauen verlieren erstmals

Erste Niederlage, erste Enttäuschung: Auch für die Frauen der TG Hilgen wachsen die Bäume in der Bezirksliga nicht in den Himmel. Im Spitzenspiel beim Wuppertaler SV gab es eine 2:3 (0:1)-Niederlage, die keinesfalls unverdient war. Zwar hatte sich die TGH nach dem Seitenwechsel gesteigert, unter dem Strich aber ging der WSV-Erfolg in Ordnung. So ist der Kampf um die Meisterschaft wieder spannend geworden.