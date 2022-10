TGH-Frauen unterhalten gut

Sagen wir es mal so: Es war eine höchst unterhaltsame Partie, welche die Bezirksliga-Frauen der TG Hilgen beim SV Jägerhaus-Linde mit 7:4 (4:2) gewannen. Die Weste bleibt weiß, die Tabellenführung ungefährdet. Aber: Um auch am Saisonende noch ganz oben zu stehen, kann man sich nicht leisten , hinten so anfällig zu sein. „Wir müssen zur Winterpause sehen, dass wir eine Torhüterin bekommen“, sagte Trainer Tim Klammer.