TGH-Frauen starten mit 7:0

-ad- Für die Tabellenführung hat es nicht ganz gereicht. Trotzdem ist man bei den Frauen der TG Hilgen mit dem Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga gewiss glücklich. Gegen den CfR Links II gab es einen 7:0 (3:0)-Erfolg für die Mannschaft von Tim Klammer, mit dem man direkt auf Rang zwei der Liga sprang. Dabei imponierte eindeutig die Höhe des Sieges.

Die Art und Weise, wie er herausgeschossen wurde, stellte den Coach hingegen nicht rundum zufrieden: „Das war nicht so gut wie in der Vorbereitung, aber wir sind natürlich gut in die Saison gestartet.“ Die Tore erzielten Svenja Felbick (10.), Marisa Stöver (38.), Sophie Trautvetter (42./61.), Sara Nickl (70.) und Michelle Manns (74./83.).

Saisonstart in der Bezirksliga: Dreifach-Schneider sichert Derbysieg