TGH-Frauen machen es perfekt

Die Bilanz ist überragend: Mit dem 3:0 (2:0) gegen den SC Sonnborn haben die Fußballerinnen der TG Hilgen die Hinrunde der Bezirksliga ohne Punktverlust abgeschlossen.

Ein Fall für die Geschichtsbücher. Entsprechend zufrieden war Trainer Tim Klammer: „Vom Ergebnis her ist das sicher zu wenig gewesen, aber die Freude über die Ausbeute von 45 Punkten nach 15 Spielen überlagert alles.“

Der Coach hatte diesmal auch Spielerinnen von Beginn an eine Chance gegeben, die sonst überwiegend von der Bank kommen. Wie Emely Trapkowski, Jana Müller und Maria Eichhorst. Sie alle machten ihre Sache gut. Letztere trug sich sogar in die Torschützenliste ein (2:0, 43.). Weiterhin trafen: Sophie Trautvetter (18.) und Marisa Stöver (49., Strafstoß). Abends schaute man sich gemeinsam das deutsche WM-Spiel im Vereinsheim an. Teamgeist pur. -ad-