Fußball: TGH-Frauen gegen SSVg. Heiligenhaus

Damen-Fußball

-ad- Eine Halbzeit lang tat sich tormäßig nichts an der Kuno-Hendrichs-Anlage. Dann nahm die Partie zwischen den Frauen der TG Hilgen und der SSVg. Heiligenhaus beim 3:2 (0:0) diesbezüglich so richtig Fahrt auf. Die Gastgeberinnen mussten sich ordentlich strecken, um schließlich tief durchatmen zu können. Sophie Trautvetter (1:0, 46.) und Marisa Stöver (2:1, 58.) hatten jeweils für die Führungstreffer, das Tor von Jennifer Blasiak (3:1, 63.) dann für vermeintliche Sicherheit gesorgt.

Doch die Gäste gaben in keiner Phase der Begegnung auf, entpuppten sich als hartnäckig. Was sich nicht alleine an den Toren (51./67.) festmachen lässt. „Wir waren anfangs zu unruhig und zu hektisch“, analysierte Trainer Tim Klammer. Das besserte sich später. Grundsätzlich sei es wichtig gewesen, „nach dem Nackenschlag im WSV-Spiel“ wieder zu gewinnen. Jetzt freuen sich beim Bezirksliga-Primus alle erst einmal auf eine Osterpause.

