Spiel der TGH-Frauen abgesagt

Am Samstagabend erreichte die Fußballerinnen der TG Hilgen die Nachricht, dass ihr Bezirksliga-Spiel bei der SSVg. Heiligenhaus, das am Sonntagmittag stattfinden sollte, abgesagt sei.

Die Gastgeberinnen würden keine spielfähige Mannschaft stellen können. „Sie hätten wohl nur sechs Spielerinnen zur Verfügung“, erklärte Tim Klammer, der Coach des Tabellenführers aus Hilgen.

Falls Heiligenhaus jetzt nicht den Nachweis erbringt, dass mindestens vier Spielerinnen an Corona erkrankt sind, gehen die Punkte an die TGH, die zuvor in sieben Spielen sieben klare Siege einfahren konnte. -pk-