Schiri-Lehrgang ist gestartet

Gleich 34 Schiedsrichter-Anwärter konnten die Verantwortlichen des Kreisschiedsrichter-Ausschusses in den Räumen Am Hagen in Remscheid am vergangenen Montag begrüßen. „Wir freuen uns über diese große Resonanz und hoffen, dass alle bis zur Prüfung dabei bleiben“, sagt der Ausschussvorsitzende Himmet Ertürk. Die praktische Prüfung wird am Samstag, 18.März, abgelegt. Bis wird an einigen Abenden in dieser und in der nächsten noch Woche noch fleißig geschult. pk