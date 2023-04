SC 08 baut Mädchen-Team auf

Vor Jahren wurde Mädchen-Fußball in diversen Altersklassen beim SC 08 Radevormwald erfolgreich angeboten. Jetzt will man an alte Zeiten anknüpfen. Kim Dürholt (Kapitän der Frauen-Mannschaft) und E-Jugend-Trainer Nico Burghoff, sind gerade dabei, ein Mädchen-Team (U10) beim SC 08 aufzubauen.