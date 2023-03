Salpetro zurück zum SV 09/35

Der temperamentvolle Angreifer wechselt vom Fußball-Bezirksligisten SSV Bergisch Born zurück zu seinem Ex-Club.

Zurück in die Zukunft: Nick Salpetro spielt in der kommenden Saison wieder für den SV 09/35 Wermelskirchen. Der temperamentvolle Angreifer wechselt vom Fußball-Bezirksligisten SSV Bergisch Born zurück zu seinem Ex-Club, wo er beim Landesligisten mit offenen Armen empfangen wird. „Gerade im Hinblick auf die in der kommenden Spielzeit deutlich aufgestockte Liga ist es wichtig, dass wir uns personell so gut wie möglich aufstellen“, findet Trainer Sebastian Pichura.

Bei Salpetro, der zuletzt in der 1. Mannschaft des SSV keine Rolle spielte und stattdessen regelmäßig in der eigenen Zweiten in der Kreisliga A (Tore) lieferte, weiß man, was man hat. Einen einsatzfreudigen Mann mit großem Herzen, der mehrere Positionen bekleiden kann. ad