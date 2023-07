Hochspannung beim Auf- und Abstieg

SV 09/35 Wermelskirchen siegt im Testspiel für die anstehende Saison in der Landesliga.

Nach diesem Testspiel am Dienstagabend konnte Sebastian Pichura, der Trainer des SV 09/35 Wermelskirchen, beruhigt seine Hochzeitsreise antreten. Seine Schützlinge hatten bei den Bundesliga-A-Junioren des Wuppertaler SV einen 1:0 (1:0)-Sieg gelandet. „Es war ein sehr disziplinierter und engagierter Auftritt“, lobte der Coach. Den Treffer des Tages erzielte Fynn Elias Schlamm bereits kurz nach dem Anpfiff. Die Gäste begannen mit Pressing. Umut Demir spielte den entscheidenden Pass. Bis zur Rückkehr des Coaches übernimmt Co-Trainer „Pille“ Frohn die Arbeit.

Fast zeitgleich zum Spiel fand am Dienstagabend auch die Arbeitstagung der Landesliga in Süchteln statt. Hier hatten die Verantwortlichen der Wermelskirchener eine Fahrgemeinschaft mit den Vertretern des FC Remscheid gebildet. Neben allgemeinen Infos zum Ablauf der Saison waren alle gespannt, was bezüglich der Auf- und Abstiegsregelung auf sie zukommt.

Es wird auf alle Fälle spannend. Fest steht, dass der Meister in die Oberliga aufsteigt und die letzten Vier in die Bezirksliga runter müssen. Allerdings könnte sich die Zahl in beiden Fällen erhöhen. Dies hängt davon ab, welche Teams von oben absteigen. So könnte es zum Beispiel eine Aufstiegsrelegation des Zweiten geben. Auf der anderen Seite könne sich die Zahl der Absteiger noch drastisch erhöhen.

Klarheit hat der FCR nun auch, was mit dem Termin für das erste Heimspiel ist, das am Mittwoch, 9. August, stattfindet. Da Gegner ASV Süchteln einer zeitlichen Vorverlegung nicht zugestimmt hat, wird die Partie nun auf dem Jahnplatz in Lüttringhausen ausgetragen. Anstoß unter Flutlicht ist dann um 20 Uhr.