Gegner sagt ab: TGH siegt kampflos

Frauen-Bezirksligist bleibt an der Spitze.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen der TG Hilgen können an diesem Sonntag eher in den Mai tanzen: Das Spiel beim SV Oberbilk in Düsseldorf, das um 17 Uhr angepfiffen werden sollte, fällt aus.

„Der Gegner hat uns am Freitagmorgen mitgeteilt, kein spielfähiges Team am Wochenende zu haben“, erklärt TGH-Trainer Tim Klammer. Die Punkte gehen nun an den Tabellenführer, der damit seinen Vorsprung auf den direkten Verfolger Wuppertaler SV wieder auf drei Punkte ausbaut.

„Wir hätten aber lieber gespielt. Unser Kader wäre komplett gewesen. Jetzt kommen wir auch ein wenig aus dem Rhythmus“, bedauert der Coach.