DTV verpflichtet Furkan Kücüktireli

Wermelskirchen. Der Dabringhauser TV verkündet eine weitere Neuverpflichtung. Und von der darf man sich am Höferhof einiges versprechen. Furkan Kücüktireli soll in der kommenden Bezirksliga-Spielzeit bei den Lilafarbenen eine Führungsrolle übernehmen und bring eine Menge an Erfahrung mit.