Fußball: Qualispiele zur Niederrheinliga

Bergisches Land. Stark, SSV Bergisch Born! Die A-Junioren sind mit einem 4:1 (2:0)-Sieg beim 1. FC Bocholt in die Quali für die Niederrheinliga eingestiegen. Marvin Pak (4./51.) war Doppeltorschütze, dazu kamen Anoliar Isaoui (41.) und Antonio Plesa (59.). An diesem Mittwoch reist der SSV um 19 Uhr zu Dostlukspor Bottrop. Hingegen kamen die B-Junioren der Borner nicht zum erhofften Erfolg. Sie unterlagen dem BV 04 Düsseldorf mit 1:3 (0:0), waren durch Alessandro Forte (50.) in Führung gegangen. Schon am Mittwoch haben sie auf eigener Anlage die Möglichkeit, es besser zu machen. Sie empfangen um 19 Uhr den Wuppertaler SV.