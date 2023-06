Neuzugänge bei TGH-Frauen

Müserref Eda Simsek und Hanna Steffens wechseln aus B-Juniorinnen-Teams nach Hilgen.

Burscheid. Da die Saison in der Landesliga für die Frauen der TG Hilgen erst Ende August beginnen wird, ist der Aufsteiger noch in der wohlverdienten Sommerpause. Allerdings vermeldet die TGH nun die ersten beiden Neuzugänge, die beide aus dem Nachwuchsbereich kommen und behutsam an die Seniorinnen herangeführt werden. Jeweils aus den B-Juniorinnen-Teams des Hastener TV beziehungsweise der JSG Dhünn/Dabringhausen sind Müserref Eda Simsek (Torhüterin) und Hanna Steffens zu den Hilgenerinnen gewechselt.

„Beide sind noch sehr jung. Sie haben aber viel Potenzial“, betont Hilgens Trainer Tim Klammer. Fest stehen außerdem zwei weitere Neuzugänge, die namentlich noch nicht genannt werden können. Derweil hat der Landesligist vier Testspiele vereinbart. Am 23. Juli gegen den 1. FFC Bergisch Gladbach, am 30. Juli bei der SSVg. Haan, am 6. August gegen die SG Kaarst und am 20. August bei der 2. Mannschaft des MSV Duisburg. pk