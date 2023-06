Wer spielt gegen wen beim Blitzturnier? Am Mittwoch ist Turnierauslosung

Acar Sar ist sowohl Co-Trainer als auch Sportlicher Leiter in Dabringhausen.

Der Bezirksligist DTV lädt zum „Gut-Landscheid-Cup“ ein.

Wermelskirchen. Am 7. und 8. August steigt auf dem Sportplatz Höferhof ein Blitzturnier, das Bezirksligist Dabringhauser TV ausrichtet. Neben dem Gastgeber spielen Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen und die Bezirksligisten SSV Dhünn und SV Solingen um den „Gut-Landscheid-Cup“. Los geht es am Freitagabend um 19 Uhr mit dem ersten Halbfinale. Ab 20.15 Uhr steigt die zweite Partie.

Wer gegen wen spielt, wird am kommenden Mittwoch (18 Uhr) auf dem Gut Landscheid ausgelost. Am Samstag findet ab 17 Uhr das Spiel um den dritten Platz statt. Um 18.30 Uhr steht schließlich das Endspiel auf dem Programm. Maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des Turniers hatte Acar Sar, der Sportliche Leiter des DTV. pk