Kreisliga-A-Spiel vorgezogen

Oder besser gesagt schon an diesem Mittwoch. Da empfängt der SC Heide im vorgezogenen Spiel die TG Hilgen. Anstoß auf dem Sportplatz an der Schnabelmühle in Hückewagen ist um 20 Uhr. Mit einem weiteren Sieg könnten die Heider – zumindest bis zum Wochenende – den zweiten Tabellenplatz einnehmen. Die Gäste wollen sich derweil für ihre überraschende Pleite am vergangenen Wochenende bei der 1. Spvg. Remscheid rehabilitieren. -pk-