Zwei Clubs wollen in der Kreisliga A oben mitmischen

Welche Ambitionen haben die Fußballclubs der Kreisliga A? In unserer neuen Serie werfen wir im ersten Teil einen Blick auf die A-Ligisten SG Hackenberg und TuRa Süd.

Remscheid. Zum Auftakt unserer Serie über die Kreisliga A stehen zwei Clubs im Mittelpunkt, die Ambitionen nach ganz oben haben.

SG Hackenberg

Bei den personellen Planungen für die neue Saison konnten die Hackenberger zum ersten Mal einen besonderen Trumpf ausspielen: den neuen Kunstrasen. „Da mittlerweile jeder Konkurrent einen hat, konnten wir damit zwar nicht groß Werbung machen. Aber uns sind keine Spieler durch die Lappen gegangen, weil sie nicht auf Asche spielen wollen“, erklärt Matthias Winkler, der die SGH auch in der kommenden Spielzeit coacht.

An seiner Seite hat er zum einen Mark Szyra als Co-Trainer sowie Valentino Cucuzza, der nun als spielender Co-Trainer im Einsatz ist. Um die Torhüter wird sich Andreas Merchel kümmern. Der bisherige Co-Trainer Robin Zaremba ist derweil als Sportlicher Leiter für die Senioren und die A-Junioren zuständig.

Zum Kader. Hier vermelden die Hackenberger keinen Abgang. Das Team, das am Ende aus 20 Akteuren bestand, bleibt zusammen. Hinzu kommen mit Alejandro Halbach, Kevin Kubelka, Leon Sierant, Alexander Chapurin, Simone Donadio und Lukas Feller sechs Akteure von den eigenen A-Junioren, die bereits am Ende der vergangenen Saison in der Kreisliga zum Einsatz kamen. Außerdem gibt es einige Neuzugänge. Vom Landesligisten SV 09/35 Wermelskirchen kehrt Keeper Sebastian Weber zu seinen sportlichen Wurzeln zurück. Außerdem kommen Martin Bormann (SSV Bergisch Born), Fabian Janz (Born II), Daniel Bormann (SV 09/35 III), Markus Hölzer (TS Struck) und Arda Senoglu (Hastener TV). Giovanni Ferrantino und Rafail Dimou kehren nach einer Pause zu den Hackenbergern zurück.

+ Matthias Winkler, der Trainer der SG Hackenberg, bestreitet mit seinem Team eine intensive Vorbereitung. © Peter Kuhlendahl

Abgeschlossen sind die Planungen noch nicht. „Allerdings geht es dabei nicht um Ergänzungsspieler“, betont Winkler, aus den Erfahrungen der vergangenen Saison gelernt hat und deshalb auf einen sehr großen Kader setzt. „Wir werden auch in diesem Jahr wieder zwischenzeitliche Abgänge aus den unterschiedlichsten Gründen haben.“

Auf seine Schützlinge wartet ein strammes Programm, das am 26. Juni begonnen hat. Es gibt ein Trainingslager und zahlreiche Testspiele. All dies soll in einer erfolgreichen Saison münden. Winkler: „Wir wollen oben mitspielen.

TuRa Remscheid-Süd

In Bliedinghausen haben die Verantwortlichen ehrgeizige Ziele. „Wir wollen den Verein endlich wieder aus dem Kreis herausführen“, erklärt Hakan Hacisalihoglu, der die Süder auch in der neuen Saison coachen wird. Dabei wird er aber Unterstützung bekommen. Serkan Hacisalihoglu wird als gleichberechtigter Coach mit ihm zusammenarbeiten. „Ich freue mich riesig, dass ich jetzt meinen Bruder an meiner Seite habe“, betont Hakan Hacisalihoglu, der außerdem die Arbeit des neuen TuRa-Vorstands mit Gabriele Nazzareno an der Spitze lobt.

Die Vorbereitung hat am 3. Juli begonnen. Was die Bliedinghausener vorhaben, kann man alleine schon an ihren Neuzugängen ablesen. Angeführt wird die Reihe vom Brasilianer Bryan Miguel Arcanjo. Der 25-jährige Offensivmann hat zuletzt in der 2. albanischen Liga gespielt und war auch in der 2. schwedischen Liga sowie in Griechenland und Mexiko aktiv. Francesco Rolla kommt aus Wesseling. Der Stürmer hat zuvor in der U23 von Fortuna Köln gespielt. Für das offensive Mittelfeld kommt Orlando Paulo Samuel vom BV 10 Remscheid. Gjon Cakolli hat reichlich Landes- und Bezirksliga-Erfahrung als Innenverteidiger gesammelt, zuletzt bei der TG Hilgen. Vom Bezirksligisten SC Ayyildiz kommt Torhüter Talha Sarikaya. Außerdem soll noch ein erfahrener defensiver Mittelfeldspieler von einem Solinger Bezirksligisten zu den Südern wechseln.

„Wir haben den Kader auf jeder Position mit einem erfahrenen Spieler verstärkt, damit wir zusätzlich zum Potenzial der jungen Mannschaft viel Erfahrung reinbringen“, sagt Nazzareno.

Serie: Die Kreisliga A

Mitte August geht es los. Dann beginnt für die Clubs in der Kreisliga A die Meisterschaftsrunde. Aus diesem Grund sind die Teams auch bereits in die Vorbereitung eingestiegen oder sind kurz davor. Wie schon in den vergangenen Jahren werfen wir einen genauen Blick auf die Mannschaften. Oder besser gesagt: Wir legen die Vereine in den kommenden Wochen unter die RGA-Lupe.