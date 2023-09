Warten im Doppelpack geht weiter

Das sind die nächsten Spiele der Landes- und Bezirksliga in der Vorschau – Der FC Remscheid will in Mönchengladbach nachlegen.

Landesliga: SC Victoria Mennrath – FC Remscheid (So., 15.30 Uhr). Es gibt nur wenige Dinge, die der FC Remscheid über den Gegner weiß. Wie zum Beispiel, dass Mennrath eine Hofschaft in Mönchengladbach ist, auf einem kleinen Kunstrasen spielt und mit Paul Szymanski einen Stürmer in seinen Reihen hat, der in sechs Spielen sechs Treffer erzielt hat. Was allerdings auch nichts an der Tatsache ändert, dass die Victoria bisher nur einen Sieg landen konnte und im unteren Tabellendrittel der Fußball-Landesliga festhängt.

„Wir wollen dort aber natürlich an den Sieg vom vergangenen Sonntag anknüpfen“, sagt FCR-Trainer Ferdi Gülenc, der rückblickend auch noch einmal sein Team lobt: „Alle hatten die 120 Minuten aus dem tiefen Boden vom WSV-Spiel noch in den Knochen und haben auch kämpferisch überzeugt.“ Allerdings weiß der Coach, welche Gefahren auf dem kleinen Platz lauern: „Da muss man immer hochkonzentriert sein und darf sich keine Fehler erlauben.“ Dies dürfte auch Daniel Saibert verinnerlicht haben, der aktuell die Abwehr organisiert und den verletzten Adis Babic als Kapitän vertritt: „Wenn wir das beherzigen und auf uns schauen, bin ich optimistisch.“ Bei allem Optimismus drohen allerdings wieder Ausfälle. Babic könnte nach seiner Leistenverletzung wieder zur Verfügung stehen. Bei Phil Knop soll weiter kein Risiko eingegangen werden. Dagegen dürfte Finn Belzer wegen einer Knieverletzung einige Wochen ausfallen.

Landesliga: VSF Amern – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15.30 Uhr). Die Drähte zwischen den Kapitänen der beiden hiesigen Landesligisten glühten auch in dieser Woche. Umut Demir hat sich bei Adis Babic, dessen Team am vergangenen Sonntag Amern geschlagen hat, über den Gegner erkundigt. „Verstecken brauchen wir uns dort nicht“, lautet das Fazit von Demir, der aktuell mit dem Mannschaftsrat die Trainingsarbeit geleitet hat. „Natürlich warten wir weiter auf den neuen Coach. Aber wir sind auf einem guten Weg.“

Wären da nicht die Aussetzer, die die Wermelskirchener auch am vergangenen Sonntag bei der 2:3-Niederlage gegen Holzheim um den Lohn der Arbeit gebracht hatten. Drei Gegentore in zwölf Minuten sind ein absolutes No-Go. „Daran müssen wir eben weiter arbeiten“, betont Demir, der Optimismus verbreitet, dass am Sonntag der erste Saisonsieg eingefahren werden kann. Zumal die Gastgeber bei ihrem Auftritt in Remscheid durch zwei gelb-rote Karten zwei wichtige Spieler verloren haben und ihr Kapitän bereits nach fünf Minuten verletzungsbedingt passen musste. Die Wermelskirchener müssen weiter auf ihre Langzeitverletzten verzichten. Wieder an Bord ist Leo Fronia.

Bezirksliga: SC Ayyildiz Remscheid – SSVg. Heiligenhaus (So., 15 Uhr, Honsberg). Der tierische Überraschungsbesuch am Montagabend, als ein Bulle – wie berichtet – plötzlich auf der Anlage stand, sorgte bei den Remscheidern für willkommene Erheiterung. „Ich hätte ihn gerne für den Sturm verpflichtet“, scherzt Trainer Furkan Köstereli, dem ansonsten der Ernst der Lage beim punktlosen Schlusslicht bewusst ist: „Das Spiel am Sonntag wird über meine Zukunft entscheiden.“ Für Ayyildiz spricht die personelle Situation. Spieler wie Alper Tosun, Ömer Akyüz, Marco Brausen oder Dogan Can kehren ins Team zurück.

Bezirksliga: SSV Bergisch Born – SV Solingen (So., 15.30 Uhr, Born). Das Duell Dritter gegen Vierter verspricht Spannung wie auch ein ansprechendes Niveau. Die Borner haben nach dem 7:1 in Heiligenhaus jede Menge Rückenwind. Trainer Tim Janowski übt sich aber in Zurückhaltung: „Die Karten werden neu gemischt.“ Mit einem Sieg könnte der SSV, bei dem Luca Dantas (Urlaub), Marin und Luca Postic (beide krank) sowie Tobi Schäfer (verletzt) ausfallen, theoretisch Platz zwei übernehmen. Dafür müsste RW Wülfrath allerdings in Vohwinkel verlieren.

Bezirksliga: SSV Dhünn – HSV Langenfeld (So., 15 Uhr, Staelsmühle). Mischen die Dhünner weiter die Liga auf? Mit dem 3:2-Coup in Aufderhöhe hat sich der Aufsteiger als Favoritenschreck einen Namen gemacht. Jetzt kommt der Spitzenreiter, der bislang alles gewonnen hat. „Die werden uns sicherlich nicht unterschätzen“, glaubt Kristian Fischer, der Sportliche Leiter. Ohne Marius Suchanoff (privat verhindert), Anis Geus und Sven Giersch (beide Urlaub), dafür aber wieder mit Christian Nippel, Fabian Rick, Robin Böge, Dominic Rehbold und Robin-Dag Bührmann soll die nächste Überraschung gelingen. Fischer: „Wir freuen uns auf ein Spiel ohne krassen Ergebnis-Druck.“

Bezirksliga: TSV Ronsdorf – Dabringhauser TV (So., 15 Uhr). Auch das Verfolgerduell des Fünften beim Sechsten verspricht jede Menge Spannung. Für Acar Sar, den Co-Trainer der Dabringhausener, bezieht sich diese vor allem auf das Bild, das die Mannschaft eine Woche nach dem bescheidenen 1:2 gegen Wülfrath abgibt: „Wir erwarten eine Reaktion der Jungs. Das Ergebnis ist dabei allerdings zweitrangig. Die Einstellung muss stimmen.“ Marvin Dattner (Knie) fällt weiter aus, bei Tristan Maresch muss abgewartet werden, ob sein Gesundheitszustand einen Einsatz zulässt.

+ Torhüter Michael Röttgen kehrt nach einer Aussprache in den Kader des Bezirksligisten SC Ayyildiz Remscheid zurück. © Holger Battefeld

SC Ayyildiz

Der Zwist zwischen Trainer Furkan Köstereli und Torwart Michael Röttgen beim Bezirksligisten SC Ayyildiz Remscheid ist beigelegt. „Wir haben uns ausgesprochen“, berichtet der Coach, „jetzt ist alles wieder gut.“ Rötten sagt: „In dem gemeinsamen Wissen, dass weder der Trainer noch ich im Vordergrund stehen, sondern nur der Erfolg des SC Ayyildiz, haben wir die Vergangenheit ad acta gelegt.“