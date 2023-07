Der RGA wagt den Selbsttest im elektronischen Fußball

Beim Bergischen Masters wird Fußball an der Konsole gespielt. Die Boll-Mediengruppe testete das virtuelle Spiel - das kam dabei raus.

Von Thomas Rademacher

Bergisches Land. Zum dritten Mal veranstaltet die Solinger Firma Doppelpass Digital im kommenden Jahr das Bergische E-Football Masters. Was für den wettbewerbsmäßig antretenden Zocker vielleicht sogar selbsterklärend ist, hinterlässt beim Gelegenheitsspieler eher ein Fragezeichen auf der Stirn. Was steckt dahinter? Wer tritt gegen wen und vor allem mit wem an? Kann da eigentlich jeder mitmachen? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen und haben mit der Boll-Mediengruppe den Selbsttest gewagt. Zehn Mitarbeiter, darunter Fabian Herzog aus der RGA-Sportredaktion, begaben sich an den Playstation-5-Controller.

Um welches Spiel geht es überhaupt?

Beim Bergischen Masters wird Fifa gespielt. Die bekannte Fußball-Reihe der Firma EA Sports, die in ihrer neuen im Herbst erscheinenden Auflage nicht mehr den Weltverband als Namensgeber hat, sondern EA Sports FC 24 heißen wird, bietet die Möglichkeit, mit bis zu elf Spielern in einer Mannschaft anzutreten. Jeder bekleidet also exakt eine Position, auf der er die alleinige Verantwortung hat. Beim Turnier am Freitag, 12. Januar 2024, sind ab 19.30 Uhr dann Vereine aus dem Bergischen Land eingeladen, um es miteinander aufzunehmen. Der Sieger darf sich Masters-Champion nennen.

Kann das jeder?

Das wollten wir wissen und haben deshalb innerhalb der Boll-Mediengruppe zum Test eingeladen. Neben Fabian Herzog waren weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verlags dabei und und komplettierten das breite Feld. Die Erfahrungen reichten von „vorhanden“ über „aktiver Spieler“ bis hin zu „absoluter Neuling“. Um es kurz zu machen: Ja, es kann wirklich jeder.

+ „Zocker unter sich: RGA-Sportredakteur Fabian Herzog (Mitte) gehört unter anderem mit Jürgen König (ST-Sportredakeur, li.) und dem Remscheider Patrick Baur (Gründer von Doppelpass Digital) zum Team der Boll-Mediengruppe. © Tim Oelbermann

Wie funktioniert es?

Ganz ohne Theorie klappt es nicht. Denkt zumindest Patrick Baur, Gründer und Geschäftsführer von Doppelpass Digital, der an der Taktiktafel noch kurz demonstriert, was passiert, wenn alle dem Ball hinterherlaufen, ohne auf ihre Position zu achten. Das klingt logisch. Bevor es gemeinsam auf den Platz geht, üben sich die zehn Spieler noch kurz alleine – um die Steuerung auszuprobieren. Aus den Ecken des Raumes kommen die üblichen Fragen. Wie schieße ich? Was ist das für ein Knopf? Jeder, der schon einmal eine Konsole besessen hat und den ahnungslosen Kumpel zu Gast hatte, kennt das. Es dauert aber nicht lange, bis die Grundlagen geklärt sind. Für alle Fälle liegt eine Anleitung für die Steuerung an jedem Bildschirm bereit.

Wie läuft es auf dem Platz?

Danach geht es endlich los. Marcel Fitzek, der beim E-Sport-Unternehmen für den Spielbetrieb zuständig ist und in genau diesem Modus sogar Weltmeister geworden ist, hat entschieden, dass Team Boll zunächst gegen den Computer auf der Amateurstufe antreten soll. Man könnte es wohl auch Anfängerlevel nennen, doch das will hier niemand hören. Los geht's. Es dauert nur wenige Sekunden, bis jeder seine Position verlassen hat. „Ich gebe noch einmal mit auf den Weg, dass man den linken oberen Trigger halten kann, damit euer Spieler zurück auf seine Position läuft“, sagt Fitzek. „Linker Trigger? Was?“, schallt es in der sogenannten E-Sport-Lounge im Gründer- und Technologiezentrum zurück. Fitzek, Baur, Lucas Bittlingmayer und Saskia Stuck (ebenfalls von Doppelpass Digital) haben alle Hände voll zu tun, um Klarheit zu schaffen.

Das Spiel läuft, ein Gegentreffer fällt nicht, und nur wenige Sekunden später hat jeder seine ersten Erfolgserlebnisse verzeichnet. Bis auf Fabian Herzog, der im Tor ran muss, sich aufgrund des wirklich schwachen Computers aber langweilt und auf einen Abwehrfehler hofft, damit er glänzen kann. Nach zwei Halbzeiten je sechs Minuten steht es 6:1 – unter anderem hat Firmenchef Baur getroffen, der als elfter Mann spielt. Er ist übrigens Remscheider und war lange Jahre als freier Mitarbeiter in der RGA-Sportredaktion tätig.

Wer hat noch Lust?

Das war einfach. Aber nicht zu einfach, sondern gerade so, dass die Motivation nun allseits bei allen Mitwirkenden geweckt ist. Ein Level höher soll es weitergehen, ans Aufhören denkt noch keiner. Fitzek lässt sich nicht lumpen und stellt gleich zwei Schwierigkeitsgrade höher. Im Profimodus geht es schon anspruchsvoller zu. Doch der Spaßfaktor ist enorm.

Wie hat es der Truppe gefallen?

Bevor es nach Hause beziehungsweise zurück ins Büro geht, absolviert die Erfolgsmannschaft noch ein drittes Match. Wieder auf Profilevel, und es ist erneut eine deutliche Steigerung sichtbar. Ungeschlagen endet der Selbsttest. „Es hat vor allem deshalb Spaß gemacht, weil es kooperativ war“, findet Timo Lemmer, Redakteur des Solinger Tageblatts und Handballer beim WMTV. „Der Reiz liegt darin, sich direkt austauschen zu können, gemeinsam zu lachen. Man konnte erkennen, dass nahezu alle einen gewissen Ehrgeiz entwickelt haben – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Fußball-Affinität.“

Wie bewertet es der Experte?

Marcel Fitzek räumt ein, dass er geplant hatte, die Schwierigkeit im zweiten Spiel so zu erhöhen, dass Team Boll eine Niederlage kassiert. „Das hat nicht geklappt“, sagt der Experte. „Dafür war das Medienhaus zu stark.“ Fitzek hat gesehen, dass einige Spieler schon Erfahrung hatten.

Hintergrund

Das Bergische Masters findet am 12. Januar ab 19.30 Uhr im Theater und Konzerthaus in Solingen statt. Das Event richtet sich in Partnerschaft mit der Stadtsparkasse, dem Remscheider General-Anzeiger und dem Solinger Tageblatt an Sportvereine. Wobei nicht alle Mitspieler unbedingt dem Club angehören müssen. Die Teilnahme ist kostenlos. Zeitgleich findet vor Ort auch ein Firmen-Event statt. Doppelpass Digital bietet eine Runde digitalen Fußball mit bis zu elf Spielern an elf verschiedenen Konsolen und Bildschirmen auch als Teambuilding-Maßnahme für Firmen an.

Weitere Fußball-Meldungen gibt es hier.