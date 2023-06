Gaadt bricht den Bann

Remscheid. Irgendwann fiel das erste Tor. Markus Gaadt hatte es bei brütender Hitze erzielt. Und der Bann war gebrochen. Am Ende setzte sich eine Remscheider Auswahl gegen die der TS Struck mit 6:0 durch. Das Ergebnis beim Aufeinandertreffen zweier Traditionsteams? Völlig nebensächlich! Viel wichtiger war bei den Strucker Familientagen, die am Freitag und am Samstag regen Zulauf fanden, ohnehin das Miteinander.