Fußball: FCR testet in der Domstadt

An diesem Dienstag startet Fußball-Landesligist FC Remscheid in die Vorbereitung auf den Rest der Saison. Dazu gehören natürlich auch zahlreiche Testspiele. Zu den bereits vereinbarten ist nun ein weiteres dazugekommen. Los geht es jetzt schon am kommenden Sonntag. Dann sind die Schützlinge von FCR-Trainer Marcel Heinemann bei der U19 des Drittligisten Viktoria Köln zu Gast. Angepfiffen wird die Partie um 15 Uhr. Der Austragungsort in der Domstadt steht noch nicht fest. pk