Fans des WSV brauchen Geduld

Mit Spannung erwarten die Anhänger des Wuppertaler SV die Jahreshauptversammlung des Fußball-Regionalligisten. Dafür müssen sie sich aber noch ein wenig gedulden. Statt am 28. März – so hatte man es ursprünglich geplant – kommt es nun erst am Dienstag, 5. Mai, zur Zusammenkunft der Mitglieder. Los geht es im Hörsaal 33 der Bergischen Universität (Gaußstr. 20) um 19.30 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. ad