Dürholtz feiert Drittliga-Titel

Elversberg/Remscheid. Den Aufstieg und damit den Durchmarsch in die 2. Fußball-Bundesliga hatten sie schon am vorletzten Spieltag klargemacht. Nun sicherten sich Luca Dürholtz und die SV Elversberg zum Saisonausklang auch noch den Titel und krönten ein außergewöhnliches Jahr. Für den gebürtigen Lenneper gilt dies ganz speziell: Er war im Sommer 2021 von Elversberg zu Rot-Weiss Essen gewechselt, wo in der ersten Spielzeit direkt der Sprung in die 3.