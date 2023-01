DTV verpflichtet den Nächsten

Der Offensivspieler, der bis vor wenigen Wochen für den BV Burscheid in der Bezirksliga gespielt hat, bleibt der Liga, aber nicht seinem Verein treu. Er schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Dabringhauser TV an, wo Trainer Patrick Grün (r.) sagt: „Hakan hat beim BVB maßgeblich dazu beigetragen, die Offensive in Szene zu setzen und Tore zu erzielen.“ Ähnliche Qualitäten erhofft man sich nun auf am Höferhof, um die Abstiegsränge schnell zu verlassen. -ad-