Die TGH-Frauen wollen ans Spielen kommen

Burscheid. Urlaube, Festivals, sonstige Unabkömmlichkeiten – so richtig rund ist die Vorbereitung bei den Frauen der TG Hilgen bislang nicht gelaufen. Nie war man komplett. Und ist es auch diesmal nicht, wenn am Sonntag um 14 Uhr auf der heimischen Kuno-Hendrichs-Anlage gegen die SG Kaarst geprobt wird. In Anbetracht von „nur“ noch elf fehlenden Spielerinnen – darunter Janina und Madeline Kern sowie Alena Tenel – kommt eine Absage gegen den unangefochtenen Aufsteiger in die Niederrheinliga nicht in Frage. „Es wird Zeit, dass wir ans Spielen kommen“, sagt Trainer Tim Klammer, der immerhin auf 18 Akteurinnen zurückgreifen kann. So wird der Neu-Landesligist am Sonntag spätestens um 15.45 Uhr wissen, wie der Leistungsstand aktuell ist. Am 20. August wird es im Verbandspokal ernst. ad