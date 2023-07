Testspiel: Der WSV gewinnt mit 4:2

Wuppertal. Der Wuppertaler SV scheint für die in knapp zwei Wochen beginnende Saison gerüstet zu sein. Zum Ende des Trainingslagers in Willingen bezwang der Fußball-Regionalligist bei einem Test den Regionalliga-Aufsteiger SC Paderborn II mit 4:2 (1:1). Tore: Damjan Marceta (7.), Lion Schweers (52.), Phil Beckhoff (83.) und Hugo Schmidt (88.). Am Mittwoch ist der VfB Hilden um 19.15 Uhr zu Gast (Oberbergische Straße). ad