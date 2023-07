Clubs präsentieren zehn vogelwilde Minuten

Fußball: FCR bezwingt im Testspiel Bergisch Born – weitere Partien stehen am Sonntag an.

Remscheid. So läuft es nun mal in Testspielen. Da geht es minutenlang mal drunter und drüber. Da gibt es den einen oder anderen dicken Bock. Da wird munter gewechselt und Akteure werden auf für sie untypische Positionen getestet. Und am Ende sind trotzdem alle zufrieden. So war es auch am Mittwochabend beim Testspiel des FC Remscheid gegen den SSV Bergisch Born, das der Landesligist mit 4:2 (3:2) gegen den Bezirksligisten gewann.

„Das war eben ein typischen Testspiel. Am vergangenen Sonntag hatten wir in der Defensive unsere Stärken. Jetzt hat die Offensive Pluspunkte gesammelt“, erklärte FCR-Trainer Ferdi Gülenc. Und seinem Gegenüber Tim Janowski dürften auch die Schwächen in der Abwehr nicht verborgen geblieben sein. „Das war ansonsten sehr gut. Wir hätten aber das eine oder andere Tor mehr machen können.“ Allerdings machte er dies nicht seinem Stürmer Francesco Di Donato zum Vorwurf. Im Gegenteil: „Genau so ein Mann hat uns in der vergangenen Saison gefehlt.“ Dem ehemaligen FCR-Stürmer gelang nach 26 Minuten der Ausgleich. Pech hatte er in der 83. Minute mit einem Lattenkracher, und gleich in der ersten Minute hatte er eine Riesenchance vergeben.

Ab der 20. Minute wurde es dann allerdings vogelwild. Abwehrschnitzer auf beiden Seiten sorgten für Treffer im Minutentakt. Den Torreigen eröffnete Patrick Posavec nach Zuspiel von Ahmed Al Khalil. Quasi im Gegenzug erzielte Luca Dantas mit dem schönsten Tor des Tages den Ausgleich. Er schlenzte den Ball von der rechten Strafraumkante ins lange Eck. In der 23. Minute setzte sich Dorian Wächter auf der linken Seite durch und brachte den FCR wieder in Führung. Eine Minute später köpfte Di Donato zum 2:2 ein. In der 28. Minute ließ Al Khalil auf Zuspiel von Wächter die Borner Deckung schlecht aussehen und erzielte das 3:2.

Für den FCR geht es schon am Samstag an, andere Mannschaften sind am Sonntag dran

Nachdem die Remscheider zur Pause munter durchgewechselt hatten, passierte lange Zeit nichts mehr. Jannik Hoffmeister fand nach einer Stunde in FCR-Keeper Maurice Horn seinen Meister, Lucas Kupfer scheiterte an Borns Torwart Gian-Luca Musset. (73.). Toni Zupo setzte nach 80 Minuten schließlich den Schlusspunkt.

Für den FCR geht es an diesem Samstag (13 Uhr) mit einem Test beim Mittelrhein-Bezirksligisten SV Altenberg weiter. Da kommt dann auch Kapitän Adis Babic vielleicht wieder zum Einsatz. Fraglich ist, ob die angeschlagenen Furkan Tasdemir und Phil Knop mitmischen können. Die Borner spielen am Sonntag (15 Uhr) beim Bezirksligisten VfB Schwelm. Dann ist auch Hongkong-Rückkehrer Sean Soares dabei.

Ein erstes Testspiel bestreitet auch der SC Ayyildiz Remscheid. Der Bezirksligist empfängt am Sonntag (15 Uhr) in Hackenberg den A-Ligisten SV Solingen II. „Wir sind seit Anfang der Woche im Training, und die Jungs haben ordentlich mitgezogen“, berichtet Coach Furkan Köstereli. In den anstehenden Testspielen soll sich nun eine Mannschaft finden. Allerdings fehlen urlaubsbedingt immer wieder Spieler. Wie aktuell Ex-Profi Berkan Yildirim und Rückkehrer Recep Kalkavan.

