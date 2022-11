Fußball: Burscheid empfängt Mettmann

Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Yakup Karakus wartet auf Fußball-Bezirksligist BV Burscheid an diesem Freitag eine der größtmöglichen Herausforderungen in der aktuellen Saison. Um 19.30 Uhr ist zum Abschluss der Hinrunde der Tabellenzweite ASV Mettmann, den viele im Kampf um den Sprung in die Landesliga als Top-Favorit bezeichnen, zu Gast beim Schlusslicht am Griesberg.