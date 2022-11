Fußball: Born empfängt Burscheid

Los geht es am Donnerstag um 20 Uhr.

Selten dürften die Rollen in einem Spiel der Bezirksliga so klar verteilt gewesen sein. In einer vorgezogenen Partie vom kommenden Wochenende empfängt an diesem Donnerstagabend (20 Uhr, Born) der SSV Bergisch Born den BV Burscheid. Tabellenführer gegen Schlusslicht. Alles andere als ein klarer Sieg der Gastgeber wäre eine faustdicke Überraschung.

„Ich habe schon ein wenig Bauchschmerzen“, erklärt BVB-Trainer Yakup Karakus, der hofft, dass sich die zu erwartende Niederlage in Grenzen hält. Gerade einmal zwölf Spieler stehen ihm zu Verfügung. Derweil warnt SSV-Trainer Tim Janowski, den Gegner zu unterschätzen und erinnert an die Partie in Dabringhausen, als eine 3:0-Führung aus der Hand gegeben wurde. Allerdings gab es da auch den Flutlichtausfall. „Aus diesem Grund werden wir gegen die Wertung Einspruch einlegen“, sagt der Coach. pk