Gut-Landscheid-Cup: Die Vorfreude steigt vor der Premiere

DTV richtet ab diesem Freitag ein Blitzturnier aus. Diese Vereine spielen um den Titel und das hohe Preisgeld.

Bergisches Land. Es ist angerichtet: Wenn an diesem Freitagabend um 19 Uhr der erste Ball beim Blitzturnier um den Gut-Landscheid-Cup rollt, dürfte auch die Anspannung bei den Verantwortlichen des Dabringhauser TV endgültig der Freude gewichen sein. „Aber die Vorfreude ist trotz der Arbeit auch jetzt schon riesig“, sagt Acar Sar, der Sportliche Leiter des DTV.

Der Bezirksligist richtet das Vorbereitungsturnier zum ersten Mal aus. Und es soll in der Zukunft eine feste Größe im Sommer sein. In Zusammenarbeit mit Kurt Lammert, dem Inhaber des Gut Landscheid, der Förderer und Unterstützer von sozialen Projekten und Sportvereinen ist.

+ Dennis Schmidt (SSV), Acar Sar (DTV), Kurt Lammert, Sebastian Pichura (SV 09/35) und Eray Bastas (SV, v.l.) bei der Auslosung. © Gut Landscheid

Aus organisatorischer Sicht ist an alles gedacht. Bis hin zu den Kleinigkeiten, dass mit den Fußball-Teams Rücksprache gehalten wurde, in welcher Trikotfarbe sie auflaufen werden. Für die Muslime unter den Spielern und auch den Zuschauern der Mannschaften steht auch ein gesonderter Grill bereit. „Ansonsten wird bei den angekündigten hochsommerlichen Temperaturen keiner verhungern oder verdursten“, ist sich Sar sicher.

Das Eröffnungsspiel des Blitzturniers – eine Partie dauert zweimal 30 Minuten – bestreiten um 19 Uhr die Gastgeber und Bezirksliga-Aufsteiger SSV Dhünn. Ab 20.15 Uhr messen sich am Freitagabend dann Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen und Bezirksligist SV Solingen.

„Wir wollen ins Finale am Samstag ziehen.“

Aus sportlicher Sicht hat der Turnierveranstalter ein Ziel: „Wir wollen natürlich ins Finale am Samstag einziehen“, sagt der Sportliche Leiter, der an der Seite von Luciano Velardi auch als Co-Trainer beim DTV im Einsatz ist. Allerdings sind die Dabringhausener erst seit Anfang der Woche in der Saisonvorbereitung und sechs bis sieben Spieler auch noch im Urlaub oder fehlen aus anderen Gründen ab Samstag.

Derweil wehrt sich der Landesligist aus Wermelskirchen nicht, in die Rolle des Favoriten geschoben zu werden. „Es ist auch unser Anspruch, das Turnier zu gewinnen“, betont Trainer Sebastian Pichura und erinnert daran, dass dem Sieger ein stolzes Preisgeld von 1500 Euro winkt.

Bevor dieses aber in die Kasse des Landesligisten fließt, steht harte Arbeit an. „Allein schon in der Partie gegen die Solinger werden wir gefordert sein. Das ist ein sehr ambitionierter Bezirksligist“, erklärt der Coach. Und ein mögliches Stadtderby beim Erreichen des Finales am Samstag (18.30 Uhr) gegen den DTV oder Dhünn werde eh knackig. Die Partie um den dritten Platz wird derweil um 17 Uhr angepfiffen.

SV 09/35 testet auch am Samstagmorgen

Neben den Spielen beim Turnier bestreiten die Wermelskirchener noch ein weiteres Testspiel. Am Samstag (11 Uhr) ist der Landesliga-Absteiger FSV Vohwinkel im Dönges-Eifgen-Stadion zu Gast. Da werden dann die Akteure auflaufen, die am Freitagabend nicht zum Einsatz kommen. Alle anderen werden am Vormittag ein leichtes Training absolvieren. Auch den Nachmittag verbringt das Team gemeinsam, bevor es dann zum Höferhof geht. Allerdings ist der Kader am Wochenende nicht komplett. Es gibt immer noch den einen oder anderen Urlauber wie beispielsweise Erik August oder Yves-David Tshala. Leicht angeschlagen sind Aydin Türksoy, Frederik Streit und Luca Lilliu. Für Alex Kelm und Nick Salpetro kommen Einsätze noch zu früh.

Einen echten Kaltstart legt derweil der Aufsteiger aus Dhünn an diesem Freitag hin. Die Mannschaft um Dennis Schmidt nimmt erst am Donnerstagabend die Saisonvorbereitung auf. „Die Jungs haben eine harte Saison hinter sich. Ich habe ihnen bewusst ein paar Tage länger Urlaub gegönnt“, berichtet Schmidt, der auch in der neuen Saison wieder die Rolle des Spielertrainers in der Bezirksliga einnehmen wird.

Beim Auftakt in die Vorbereitung am Donnerstag können Schmidt und sein neuer Co-Trainer Fabian Heinrich fast den kompletten Kader um sich versammeln. Dies wird beim Turnier indes direkt wieder anders sein, da der eine oder Spieler das Wochenende noch einmal für einen Kurztrip nutzen wird. „Die, die an Bord sind, sollen bei den Partien einfach Spaß haben und ein wenig zocken. Wichtig ist aber in erster Linie, dass sich keiner dabei verletzt“, sagt Schmidt.

Parken

Parkplätze am Höferhof in Dabringhausen sind rar. So natürlich auch beim Turnier um den Gut-Landscheid-Cup, das der DTV ausrichtet. Die Verantwortlichen raten, den Wagen an der Mehrzweckhalle abzustellen und einen kleinen Fußmarsch in Kauf zu nehmen.